Kaksi Huoltovarmuuskeskuksen johtoryhmän jäsentä sai potkut kohuttujen suojamaskikauppojen vuoksi – HS: Tiina Jylhä purkaa maskikaupat ja vaatii miljoonien korvausta

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) epäonnistuneiden maskikauppojen vuoksi työvelvoitteesta vapautettujen johtoryhmän jäsenten työsuhteet ovat päättyneet, HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoo STT:lle. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

– Peruste on käytännössä se, että ei ole noudatettu niitä ohjeita ja määräyksiä näissä hankinnoissa, mitä kuuluu noudattaa. Nämä virheet ovat sattuneet sen seurauksena. Tästä syystä myös toimenpiteisiin on ryhdytty, ja tätä tarkemmin tätä ei tulla millään tavalla avaamaan, Lundström sanoo.

Syyksi sanankäänteiden varovaisuudelle Lundström kertoo kyseisten ihmisten oikeusturvan ylläpitämisen.

Keskuksen johtoryhmään kuuluneet Asko Harjula ja Jyrki Hakola vapautettiin työvelvoitteesta 11.–12. huhtikuuta järjestetyssä kokouksessa, kun maskikauppojen kulkua käsiteltiin.

Hakola vahvisti STT:lle työsuhteensa päättymisen muttei halunnut kommentoida päätöstä.

– Tässä vaiheessa en halua lähteä tarkemmin näitä asioita avaamaan, hän sanoi.

Harjulaa STT ei onnistunut tavoittamaan.

Toimenpiteet on nyt tehty

Lundströmin mukaan yhden työsopimuksen päättämisestä tehtiin päätös jo aiemmin ja toisesta päätettiin viime tiistaina. Silloin keskuksen hallitus piti kokouksen siitä näkökulmasta, että kaikki ne toimenpiteet, joihin HVK:n hallitus ryhtyy tapauksen tiimoilta, on nyt tehty. Epäonnistuneista maskikaupoista toiseen liittyy kuitenkin rikostutkinta ja toisen purku on riitainen.

– Nämä ovat tietysti asioita, jotka ovat edelleen kesken. Ne hoidetaan loppuun ja tehdään toimenpiteet, jotka niihin liittyvät. Ne eivät ole tietenkään loppuun käsiteltyjä, Lundström sanoo.

Aiemmin on kerrottu muun muassa, että Huoltovarmuuskeskuksen organisaatiota on vahvistettu muualta siirretyillä asiantuntijoilla ja että suojainhankintoja hoitamaan on perustettu erillinen yksikkö.

Lundström kertoo HVK:n hallituksen pyytäneen väliaikaista toimitusjohtajaa Janne Känkästä valmistelemaan esityksen siitä, miten keskuksesta nyt lähtevien ihmisten jättämät aukot työpanoksessa paikataan.

– On käytännössä useita vaihtoehtoja siihen, miten tällaisessa tilanteessa voidaan reagoida, ja rekrytoinnit ovat yksi niistä, Lundström sanoo.

Miljoonien kaupat menivät pieleen

Epäonnistuneet suojamaskikaupat tulivat ilmi huhtikuun alkupuolella. Tuolloin selvisi, että HVK on tilannut ulosottoveloissa olleelta liikemies Onni Sarmasteelta sekä talousrikoksista tuomitulta kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä suojamaskeja yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Kaupat Sarmasteen kanssa allekirjoitti nyt potkut saanut Jyrki Hakola.

HVK on kertonut Sarmasteen toimittaneen maskeja, jotka eivät olleet sopivia sairaalakäyttöön, vaikka ne oli siihen tilattu. HVK on vaatinut osittaista kaupan purkua ja rahojen osittaista palauttamista. Keskus on vaatinut myös Jylhän kanssa tehdyn kaupan purkua.

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan suojamaskikaupoista. Rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu.

Poliisi on rikostutkinnan yhteydessä ottanut kiinni ja pidättänyt kaksi ihmistä. Heidät vapautettiin huhtikuun 24. päivänä, mutta heitä epäillään yhä rikoksesta.

Julkisuudessa on kerrottu, että toinen pidätetyistä ja vapautetuista olisi Onni Sarmaste. Poliisi ei ole vahvistanut eikä kiistänyt tietoa. Sarmaste on kertonut STT:lle, että hänet päästettiin vapaaksi ja että hän on syytön kaikkeen.

Tutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä noin kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa.

Jylhää edustava juristi Kari Uoti on kertonut huhtikuun puolivälissä, että Jylhä ei ole epäiltynä tutkinnassa.

HS: Tiina Jylhä vaatii kolmen miljoonan euron korvausta

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ei perjantaina kommentoinut tietoja, joiden mukaan kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän yritys on ilmoittanut sille purkavansa aiemminkin otsikoissa olleet suojamaskikaupat. Jylhän ilmoituksesta kertoi Helsingin Sanomat, jonka mukaan Jylhä myös vaatii HVK:lta lähes kolmen miljoonan euron korvausta menetetystä katteesta.

– Emme kommentoi aihetta, koska oikeudenkäynti Virossa on kesken, sanoi HVK:n varautumispäällikkö Katja Ahola STT:lle.

Ahola ei halunnut tarkemmin avata sitä, mistä oikeudenkäynnissä on kyse. HS:n mukaan Viron alioikeudessa on ollut vireillä kanne koskien sitä, että HVK on jo aiemmin ilmoittanut purkavansa sopimuksen Jylhän yrityksen kanssa, mutta yritys on kiistänyt purkuperusteet.

"Maksuaikaa kuun puoliväliin"

Huoltovarmuuskeskus tilasi talousrikostaustaiselta Jylhältä ja ulosottovelkaiselta yrittäjältä Onni Sarmasteelta noin 10 miljoonalla eurolla maskeja. Sittemmin kaupoissa on ilmennyt lukuisia ongelmia ja HVK on itsekin vaatinut kauppojen purkua tai osittaista purkua.

Sarmasteen maskeista tuli allergiaoireita, eivätkä ne soveltuneet sairaalakäyttöön. Sarmaste on ollut poliisin pidättämänä tutkinnassa, jossa poliisi tutkii kauppoihin liittyviä rikosepäilyjä. Jylhän juristi Kari Uoti on kertonut aiemmin, ettei Jylhä ole epäiltynä.

Kaupat Jylhän kanssa puolestaan jäivät kesken – varat jämähtivät virolaispankkiin rahapesuepäilyn takia. Sittemmin Uoti on kertonut HS:lle, ettei pankki enää epäile Jylhää.

Huoltovarmuuskeskus ehti lähettää Jylhän tilille ennakkona yli 2,5 miljoonaa euroa, mutta rahat ovat nyt takavarikossa turvaamistoimena, HS kertoo. Uoti kertoo lehdelle, että hän ja hänen päämiehensä pidättävät kyseisen maksun osana korvaussuoritusta. Jos loppusuoritusta ei saada toukokuun puoliväliin mennessä, he aikovat käynnistää oikeustoimet.

Jylhän yhtiön kaupan purkuperusteena on se, että kauppaa on mahdotonta toteuttaa HVK:n toimenpiteiden takia, HS kertoi.