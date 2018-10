Kaksi jyväskyläläistä ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi

Jyväskyläläisen Leena Hänninen ja Emmanuel Sibomana ovat ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi.

Viidettä kertaa valittava Vuoden vapaaehtoinen on henkilö, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa. Kansalaisareenan järjestämän kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta.

Nuoresta asti vapaaehtoistoiminnassa mukana ollut Hänninen on toiminut eläkeläisjärjestö Jyväskylän Ruskien puheenjohtajana sekä hallitustehtävissä muun muassa Suomen Ruskaliitossa sekä MLL:n ja SPR:n piirihallituksissa. Hän on ollut Jyväskylän Soroptomistiklubin aktiivijäsen 25 vuotta sekä toiminut Lukumummina edistäen näin kymmenien lasten lukutaitoa.

– Hän ei ole vain itse ollut aktiivinen, vaan saa aina muutkin innostumaan toimintaan. Omalla aktiivisella toiminnallaan ja positiivisella asenteellan hän voimaannuttaa monia, ehdokaskuvauksessa todetaan.

Emmanuel Sibomana muutti kiintiiöpakolaisena Kongosta Suomeen vuonna 2007 ja perusti seuraavana vuonna yhdistyksen Paremmin yhdessä. Hän on tukenut ja auttanut ihmisiä järjestämällä erilaisia vapaaehtoistoimintoja, kuten läksykerhoa. Lisäksi hän on järjestänyt keskustelutilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää kaksisuuntaista kotoutumista kantasuomalaisten ja maahan muuttaneiden välillä välittämällä tietoja molempiin suuntiin.

– Pitkän linjan vapaaehtoinen Emmanuel on rohkea ja inspiroiva esimerkki pitkäjänteisestä ja suurella sydämellä tehdystä vapaaehtoistyöstä. Hän uskalsi heikolla suomen kielellä perustaa organisaation ja kannustaa esimerkillään muita maahan muuttaneita aktiiviseen kansalaisuuteen, peruteissa kerrotaan.

Suosikkiaan Vuoden vapaaehtoiseksi voi äänestää lokakuun ajan osoitteessa kansalaisareena.fi. Kaikkiaan ehdolla on 68 ihmistä eri puolilta Suomea. Kymmenhenkinen raati valitsee voittajan kymmenen eniten ääniä saaneen ehdokkaan joukosta. Raadissa on mukana keskisuomalainen kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) Kivijärveltä. Vuoden vapaaehtoinen julkistetaan 1.12. Helsingissä.