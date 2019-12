Kaksi lasta kotiutettiin Suomeen Al-Holin leiriltä: "Kaikki sujui suunnitelmien mukaan"

Lasten kotiutukset al-Holin leiriltä alkoivat lauantaina. Ulkoministeriö kertoi ensin, että Suomen viranomaisten hoiviin oli siirtynyt kaksi al-Holin leirillä ollutta suomalaislasta. Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen vahvisti myöhemmin illalla tiedotustilaisuudessa, että myös kotiutuksen oli määrä tapahtua lauantain aikana.

Puustisen mukaan ulkoministeriön edustajat saivat lapset haltuunsa Koillis-Syyrian autonomisen hallinnon edustajilta lauantaina.

– Kotiuttaminen on toteutettu kiireellisenä. Toiminta käynnistettiin maanantaina, kun saatiin tieto, että lapset olivat joutuneet erityisen haavoittuvaiseen asemaan, Puustinen sanoo.

Kysyttäessä Puustinen ei avannut asiaa enempää.

Vaikka tiedotustilaisuudessa ei haluttu ottaa kantaa siihen, saapuvatko lapset Pohjois-Irakin Erbilistä Helsinkiin tilaisuuden aikana matkalla olleella yksityiskoneella, vahvisti Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä, että lapset saapuvat Helsinki-Vantaan lentokentälle. Poliisin mukaan lapset eivät tule näkymään lentoasemalla sivullisille.

Illalla noin kello 23 poliisi tviittasi, että lasten kotiuttamisoperaatio Helsinki-Vantaan lentokentällä on ohi. Poliisin mukaan operaatio sujui suunnitelmien mukaan. Lapset ovat sosiaali- ja terveysviranomaisten hallussa.

Operaatio lentokentällä on ohi. Kaikki sujui suunnitelmien mukaan. Lapset ovat sosiaali- ja terveysviranomaisten hallussa. #alhol — Poliisi Itä-Uusimaa (@IUPoliisi) December 21, 2019

Muitakin leirin suomalaislapsia aiotaan auttaa

Leirillä on edelleen 30 suomalaislasta ja valmistelu heidän avustamisekseen jatkuu, Puustinen kertoo.

Hänen mukaansa olosuhteet al-Holin leirillä eivät ole "missään tapauksessa hyvät".

Ulkoministeriön toiminta perustuu perustuslain ja Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten luomaan velvollisuuteen avustaa lapsia sekä konsulipalvelulain suomiin mahdollisuuksiin, Puustinen sanoo.

STT kysyi tilaisuudessa Puustiselta, onko suunnitelmissa kotiuttaa muitakin suomalaislapsia samalla tavalla.

– En pysty vastaamaan ihan tarkasti. Me käymme tietysti nyt läpi, miten tämä operaatio on mennyt. Se varmasti auttaa meitä sitten jatkossa, Puustinen vastaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila muistutti, että Suomen viranomaisille on aiemminkin tullut ulkomailta lapsia vaikeista tilanteista, kuten leireillä olleita tai kansainvälisen lapsikaappauksen kokeneita lapsia.

Puustinen kertoo, että ulkoministeriön viranomaistoiminnan yksityiskohdat ovat salassapidettäviä.

– En valitettavasti voi kertoa niitä julkisuuteen. Tälle on hyvät syyt, jotka liittyvät viranomaistyön turvallisuuteen ja lasten yksityisyyden suojaan.

"Lapsille ei pitäisi aiheuttaa enempää ahdistavia tilanteita"

Varsin lyhyesti median kysymyksiin vastannut Puustinen kuitenkin kertoi myös, että ulkoministeriön kannalta toimintaoperaatio on sujunut hyvin ja suunnitelmien mukaan.

Puustisen saamien tietojen mukaan myös yhteistyö kurdiviranomaisten kanssa on sujunut hyvin.

Varhilan mukaan nyt on tärkeää turvata lapsille turvallinen kasvu ja kehitys.

– Lapset tulevat olosuhteista, jossa he ovat saattaneet jo traumatisoitua, hän sanoo.

– Toivomme, että pystymme turvaamaan heidän elämän edellytyksensä niin, ettemme aiheuttaisi heille enempää ahdistavia tilanteita, hän lisää.

Ministeriöiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa oli paikalla myös sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Tero Kurenmaa.

Matka Syyriasta Irakin Erbiliin

Sisäministeriön mukaan al-Holin vankileirillä on arviolta kymmenkunta suomalaista aikuista ja noin 30 lasta, joilla on kytkös äärijärjestö Isisiin. He ovat eläneet terroristijärjestö Isisin hallitsemilla alueilla.

Monet lapsista ovat syntyneet Syyriassa, eli he eivät ole koskaan käyneet Suomessa.

Ulkoministeriö tiedotti torstaina, että kahden suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi torstaina, että kurdiviranomaisten hallussa oli kaksi al-Holin leiriltä haettua suomalaista orpolasta, eikä lapsilla ollut hätää. Tiedotustilaisuudessa Puustinen ei kuitenkaan vahvistanut, ovatko Suomeen tänään kotiutettavat lapset orpoja.

Helsingin Sanomien mukaan lapset ovat alle 7-vuotiaita ja Syyrian sota-alueella syntyneitä. Heidän kantasuomalainen äitinsä tiettävästi kuoli pommituksissa, ja viime aikoina kaksi suomalaisnaista on huolehtinut heistä.

HS:n tietojen mukaan viranomaiset hakivat lapset leiriltä tiistaina, ja keskiviikkona heidät olisi viety autolla Irakin puolelle. Tiedon on vahvistanut HS:lle Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja. HS kertoi, että lapset on tarkoitus lennättää Irakin Erbilistä Suomeen, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ollut tiedossa.

Hallitus haluaa kotiuttaa leirillä olevat lapset niin pian kuin mahdollista

Hallitus linjasi edellisellä viikolla, että se haluaa kotiuttaa leirillä olevat lapset niin pian kuin mahdollista.

Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.

Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa toimintaa ja tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.

Viranomaisen tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu.

YK arvioi viime kuussa, että al-Holissa oli yhteensä noin 70 000 ihmistä. Luvussa on uutistoimisto AFP:n mukaan yli 30 000 irakilaista, noin 28 000 syyrialaista ja yli 10 000 ulkomaalaista muiden maiden kansalaista. Viime mainitut ovat naisia ja lapsia, joiden epäillään olevan kytköksissä jihadistitaistelijoihin.

Al-Holin leirillä edellisellä viikolla vieraillut HS kertoo, että moni leirin naisista kannattaa yhä Isisin jihadistista ideologiaa.

Suojelupoliisi on puolestaan arvioinut olevan todennäköistä, että leiriltä palaavat ihmiset lisäisivät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa.

IS:lle asiaa kommentoineen Supon päällikön Antti Pelttarin mukaan pienet lapset eivät tietenkään muodosta uhkaa, mutta teini-ikäiset ovat saattaneet jo radikalisoitua.