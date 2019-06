Kaksi miestä tuomittiin elinkautiseen Valkeakosken kaksoismurhasta – yrittivät polttaa murha-asunnon todisteita tuhotakseen

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä elinkautiseen vankeuteen Valkeakosken tammikuisesta kaksoismurhasta. Murhien jälkeen tuomitut yrittivät peitellä jälkiään sytyttämällä murha-asunnon tuleen.

Tino Dimitri Paunasalo, 29, ja Petri Tapani Alppi, 33, tuomittiin kumpikin murhien lisäksi muun muassa törkeästä pahoinpitelystä, pahoinpitelystä ja tuhotyöstä.

Oikeuden mukaan tapahtumat saivat alkunsa perjantaina 18. tammikuuta Paunasalon ja Alpin tuttavan asunnosta, johon uhrit – vuonna 1980 ja 1989 syntyneet miehet – tulivat käymään. Ensin Paunasalo ja Alppi pahoinpitelivät uhreja asunnon vessassa.

Asunnon haltija kertoi, että toinen uhreista oli ollut pahoinpitelyn jälkeen tajuton. Toinen oli ollut tajuissaan, mutta hänen päästään oli vuotanut verta.

Seuraavaksi Paunasalo ja Alppi käskivät uhrit mukaansa. Nelikko ajoi toisen uhrin asunnolle, jossa väkivalta jatkui.

Ei näyttöä hätävarjelusta

Oikeudessa kumpikaan tuomituista ei pystynyt antamaan selitystä uhrien kuolemaan johtaneille vammoille. Ylipäänsä he kertoivat asunnon tapahtumista keskenään ristiriitaisesti. Alppi syytti henkirikoksista Paunasaloa, mutta toisaalta kertoi tämän tehneen toiselle uhrille sellaista väkivaltaa, mitä uhrin vammojen perusteella ei ollut tapahtunut.

Oikeuden mukaan miesten kertomuksia arvioitaessa oli otettava huomioon sekin, että kumpikin oli erittäin päihtyneitä ja sekavassa tilassa, kun heidät verityön jälkeisenä päivänä saatiin kiinni. Näin ollen oikeus katsoi, ettei heidän kertomalleen tapahtumien kulusta asunnolla voitu antaa olennaista painoarvoa, vaan sitä oli arvioitava muun näytön perusteella.

Paunasalo väitti, että toinen uhreista olisi käynyt hänen kimppuunsa ja kyse olisi ollut hätävarjelutilanteesta. Oikeus ei kuitenkaan löytänyt mitään näyttöä siitä, että kumpikaan uhreista olisi kohdistanut väkivaltaa kumpaankaan tuomituista.

Oikeuden mukaan tuomituilla ei ollut sellaisia fyysisiä jälkiä tai vammoja, jotka olisivat aiheutuneet puolustautumisesta. Uhreilla sen sijaan oli eri puolilla kehoaan useita erilaisia ja eri välineillä aiheutettuja vammoja, mikä oikeuden mukaan viittasi osaltaan siihen, että tekijöitä oli ollut kaksi.

Oikeuden mukaan uhrit oli surmattu raa'asti ja julmasti, ja heihin kohdistettu monenlainen väkivalta osoitti sitkeää surmaamispyrkimystä. Uhreja oli muun muassa puukotettu ja kuristettu.

Niin päihtyneitä, ettei voitu kuulustella

Oikeuden mukaan verityön jälkeen miehet kasasivat irtaimistoa toisen uhrin sekä keittiön lieden levyjen päälle ja sytyttivät materiaalin tuleen. Lisäksi he väänsivät lieden levyt päälle ja irrottivat levyjen säätönupit. Sitten he lähtivät paikalta toisen uhrin autolla, jonka he myös myöhemmin polttivat.

Naapuri huomasi savunhajun, ja hälytti palokunnan puoli kahdentoista aikaan illalla. Kun palokunta saapui paikalle, henkirikos paljastui.

Paunasalo ja Alppi ajoivat yöksi tuttavansa talolle, missä he oikeuden mukaan polttivat tynnyrissä pihalla muun muassa toisen uhrin henkilökohtaisia asiakirjoja, irrottamansa lieden säätönupit, kaksi teräasetta sekä ruuvinvääntimen. Poliisi sai kaksikon kiinni lauantaina 19. tammikuuta Valkeakosken naapurista Akaasta. Heitä ei kuitenkaan pystytty samana päivänä kuulemaan, koska he olivat niin päihtyneitä.

Vaikka oikeus ei pystynyt yksilöimään, kumpi tuomituista teki mitäkin väkivaltaa uhreille, oikeus katsoi heidän toimineen yhdessä toimin. Miehet oli nähty yhdessä ennen murhia sekä heti niiden jälkeen. He olivat yhdessä vielä seuraavanakin päivänä, kun heidät saatiin kiinni. Kuulusteluissa tuomitut eivät myöskään edes yrittäneet väittää, että tapahtumiin olisi liittynyt ulkopuolisia henkilöitä.