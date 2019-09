Kaksi nuorehkoa miestä kuoli Joensuussa – poliisi varoittaa vaarallisesta huumeesta

Kaksi nuorehkoa miestä löytyi viikonvaihteen aikana kuolleena Joensuussa. Tieto ensimmäisestä vainajasta tuli poliisin tietoon lauantaiaamuna ja toisesta sunnuntaiaamuna. Molemmat vainajat löydettiin yksityisasunnoista.

Poliisi uskoo, että molemmat miehet olivat käyttäneet huumeita ennen kuolemaansa. On mahdollista, että käytetty huume olisi ollut Subutex.

Poliisi varoittaa, että Joensuun seudulla liikkuu mahdollisesti vaarallista huumausainetta.

Viranomaiset ottivat viikonvaihteessa kiinni joensuulaisen nuorehkon miehen, jolta löytyi lähes 200 Subutex-tablettia. Poliisi selvittää, onko kuolemilla ja löydetyillä tableteilla yhteyttä toisiinsa.

Subutexia käytetään yleensä huumeriippuvaisten korvaushoidossa. Sen vaikuttava aine on buprenorfiini. Aine on korvaushoidossa hyödyllinen. Yksinään käytettynä sen yliannostusriski on pieni. Tappavaa buprenorfiinista tulee, kun sitä käytetään yhtä aikaa esimerkiksi alkoholin ja rauhoittavan bentsodiatsepiinin kanssa.