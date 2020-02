Kaksi rokottamatonta pirkanmaalaisnuorta sairastui tuhkarokkoon kaukomatkalla – ovat sairaalassa Tampereella

Kaksi nuorta aikuista on sairastunut tuhkarokkoon kaukomatkan jälkeen, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Pirkanmaalaiset nuoret olivat rokottamattomia, ja he matkustivat samassa seurueessa tammikuussa.

Sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan, että sairastuneet hakeutuivat viikonvaihteessa sairaalahoitoon Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ensiapuun Acutaan voimakkaiden oireiden takia.

Infektiosairauksien apulaislääkäri Reetta Huttunen kertoo, että tuolloin toisella nuorella ensioireista oli tuolloin kulunut noin neljä vuorokautta ja toisella viisi.

– Molemmilla oli tyypilliset oireet. Ensin oli kuumetta, päänsärkyä ja voimakkaita kipuja. Sen jälkeen yskää eli hengitystieoireita, Huttunen sanoo.

Lisäksi molemmilla oli puhjennut ihottuma. Tyypillisesti tuhkarokossa ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Se alkaa yleensä ensin korvien takaa ja leviää sen jälkeen kasvoihin ja vartalolle.

Tiistaina nuorten oireet vahvistuivat tuhkarokoksi. Nuoret ovat sairaalassa oireidensa ja tartuttavuutensa takia.

– Tartuttavuus katsotaan alkaneeksi neljä vuorokautta ennen ensioireita ja jatkuvaksi neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisesta.

Altistuneita sairaalan arvion mukaan noin sata

Tuhkarokko tarttuu helposti, ja tartuntaan riittää oleskelu samassa tilassa sairastuneen kanssa. Altistuneissa on Huttusen mukaan potilaita, väestöä ja henkilökuntaa. Sairaanhoitopiiri on kartoittanut taudille altistuneet ja heihin on oltu yhteydessä.

– Selvitimme kaikki yksityiskohdat siitä, missä he (sairastuneet nuoret) ovat liikkuneet. Neljä hoitajaa selvitti altistuneita eilen aamusta iltaan, Huttunen sanoo.

Huttusen arvion mukaan altistuneita on noin sata. Näiltä sadalta ihmiseltä sairaanhoitopiiri kysyi, onko heitä rokotettu.

Kiireellisiä rokotuksia on tehty noin kymmenen.