Kaksi savolaiskaupunkia kävi tiukan taiston Suomen mökkikuninkuudesta – vain 300 mökin ero

Suomessa oli viime vuonna jopa puoli miljoonaa mökkiä, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreesta tilastosta.

Kaksi kaupunkia kävi tiukan kisan Suomen mökkivaltaisimman kunnan tittelistä. Tilastokeskuksen mukaan eniten kesämökkejä oli Kuopiossa, missä sijaitsi viime vuonna yhteensä noin 10 800 kesämökkiä. Toiseksi tulleessa Mikkelissä mökkejä oli noin kolmesataa vähemmän.

Maakunnista eniten mökkejä oli Varsinais-Suomessa. Vähiten mökkejä puolestaan oli Keski-Pohjanmaalla ja toiseksi vähiten Ahvenanmaalla.

Viime vuonna jopa 64 kunnassa oli enemmän kesämökkejä kuin vakituisia asuntoja. Niistä mökkimäärältään ykkönen on Parainen. Muita tällaisia kuntia ovat Mäntyharju, Kemiönsaari ja Pälkäne.

Sen sijaan tihein mökkiasutus oli Kustavissa ja Kaskisissa, joissa oli keskimäärin 15–19 kesämökkiä neliökilometriä kohden. Koko maassa oli keskimäärin 1,7 kesämökkiä neliökilometrillä.

Uusimaalaisilla on pitkät mökkimatkat

Yli 800 000 suomalaista voi kutsua itseään kesämökin omistajaksi. Tuo määrä väestöstä kuuluu mökin omistavaan asuntokuntaan.

Uusimaalaisista alle kolmanneksella on mökki kotimaakunnassaan. Vertailun vuoksi Lapin ja Ahvenanmaan mökinomistajista yli 90 prosenttia omistaa mökin kotimaakunnassaan.

Uusimaalaisilla on myös verrattain pitkät mökkimatkat. Uudellamaalla asuvien mökinomistajien mökkimatkan keskiarvo on 167 kilometriä, mikä on lähes kaksinkertainen verrattuna koko maan keskiarvoon.

Tilastossa mökkimatkalla tarkoitetaan mökinomistajan matkaa asunnolta kesämökille linnuntienä, eli todellisuudessa matkat voivat olla paljon pidempiä.

Mökkirakentaminen hiljenee

Kesämökkien määrä Suomessa kasvoi viime vuonna peräti 2600 mökillä vuodesta 2017. Osa mökeistä on uusia, mutta joukossa on myös vapaa-ajan käyttöön muutettuja asuinrakennuksia. Viime vuosina uusia mökkejä on rakennettu vilkkaimmin Lappiin.

Uudet mökit ovat pinta-alaltaan yhä suurempia. 2010-luvulla rakennettujen vapaa-ajan asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 71 neliötä. Kesämökkien keskikoko viime vuonna oli 49 neliötä.

Kesämökkirakentaminen on kuitenkin jatkuvasti hiljentynyt 90-luvulta tähän päivään. 1990-luvun alussa valmistui noin 8 000 uutta mökkiä vuosittain.lla.