Kaksi sutta on saanut gps-pannan Virroilla – Keuruullakin tehdään jatkuvasti susihavaintoja, viimeksi tiistaina

Luonnonvarakeskus on vuosien tauon jälkeen pannoittanut Virroilla susipariskunnan, jonka reviiri asemoituu Virtain, Keuruun ja Ähtärin rajapintaan. Seudulla kirjataan jatkuvasti näköhavaintoja myös muista susista – viimeisin tieto on Keuruun Liesjärveltä tiistailta.

– Aikanaan Virrat–Ähtäri–Keuruu-suunnalla ollut susilauma poistui, ja vuosia alueella oli hiljaisempaa. Yksittäisiä havaintoja on toki tehty, mutta tiettävästi varsinaista perhelaumaa ei ole ollut. Nyt pannoittamisen taustalla ovat paikalliselta taholta tulleet tiedot liikehdinnästä, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

Alueella gps-pannoitettiin vuosikymmenen alkupuolella useita susia, muun muassa alfanaaras Kara moneenkin kertaan. Kojolan mukaan on mahdollista, että toinen nyt pannoitetuista susista on Kara. Pannoitettu uros taas on todennäköisesti sitä nuorempi. Lähiviikkoina selviää, syntyykö parille jälkikasvua.

Luke pannoitti tänä keväänä eri puolilla maata 18 sutta: kaksi Pohjois-Hämeessä Virroilla, neljä Pohjois-Pohjanmaalla, kolme Kainuussa, kolme Pohjois-Savossa ja kuusi Pohjois-Karjalassa.

Pantojen seurantatiedot – kuten laumojen liikkeet, nuorten yksilöiden vaellukset, syntyvyys ja kuolleisuus – tulevat syksyllä nähtäville riistahavainnot.fi-palveluun.

Keuruun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Timo Pessinen kertoo susihavaintoja tulevan jatkuvasti ja runsaasti.

– Sudet eivät ole missään vaiheessa poistuneet alueelta, ja niistä tulee tietoja eri puolilta Keuruuta. Viimeksi havainto tehtiin tiistaina Liesjärvellä. Nyt liikkeellä oli yksi susi, mutta aiemmin sillä suunnalla nähtiin kolme sutta.

Viime viikoilta näköhavaintoja on ainakin Jyväskyläntieltä läheltä Keuruun keskustaa ja Huttulasta sekä Mäntäntieltä Häkkiskylän tuntumasta. Jyväskyläntien ylittäneet sudet olivat eri yksilöitä, Häkkisissä oli liikkeellä kolme sutta.

Keuruu–Jyväskylä-radalla on Pessisen mukaan jäänyt talven aikana junan alle kymmenkunta hirveä, ja turmat ovat osaltaan houkutelleet susia paikalle.