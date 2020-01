Kaksi uutta kerrostaloa Jyväskylän Kuokkalaan – Tikantorin alueelle tulossa 56 uutta asumisoikeusasuntoa

Kuokkalan kaupunginosaan, Tikantorin asuinalueelle on rakenteilla uusia asumisoikeusasuntoja. TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus Oy rakennuttaa osoitteeseen Pellonreuna 7 kaikkiaan 56 asumisoikeusasuntoa kahteen kerrostaloon. Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on maaliskuun 2021 lopussa. Hakuaika asumisoikeusasuntoihin on jo alkanut.

Asumisoikeuskerrostalojen asunnot ovat pääasiassa erikokoisia kaksioita ja kolmioita. Pienin asunto on 29 neliön yksiö ja suurin 90 neliön neljän huoneen asunto. Osassa asunnoista on oma sauna. Asuntoihin tulee lasitetut parvekkeet, laminaattilattiat ja maalatut seinät, kylpyhuoneet puolestaan laatoitetaan.

Rakennuskohteen urakoitsijana toimii Pohjola Rakennus Oy Suomi ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto AT Ky.

TA-Yhtiöt on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jolla on omistuksessaan tällä hetkellä noin 18 000 asuntoa. TA-Yhtiöiden asunnot ovat pääosin asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina vuosittain noin 1 000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin. Espoon päätoimipisteen lisäksi TA-Yhtiöillä on toimipisteet Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Kittilässä.