Kaksossisaret Nefer ja Beatriz, 5, ovat toisilleen kavereita ja riitapukareita – Keski-Suomen monikkoperheet juhli lauantaina kaksosten päivää

Kun tulevat vanhemmat kertovat odottavansa kaksosia tai kolmosia, ihmiset saattavat aluksi kauhistella useamman lapsen saamisen vaaroja tai päivitellä, miten vanhemmat pärjäävät.

– Meidän monikkoperhevalmennuksemme saattaa olla ensimmäinen paikka, jossa ihmiset saavat aidot ja iloiset onnittelut, Keski-Suomen Monikkoperheet ry:n puheenjohtaja Elina López kertoo.

Lópezin omat lapset – 8-­vuotias Marleen ja 5-vuotiaat kaksoset Nefer ja Beatriz – keskeyttävät haastattelun tasaisen varmasti yksi kerrallaan supattaakseen jotain äitinsä korvaan. 10-vuotiasta Enriquea taas ei näy missään. Kun Lópezilta kysyy, millaista on elää monikkoperheessä, hän vastaa epäröimättä:

– Tosi kivaa. Tietysti kaksosten vauva-aika on tuplasti hektisempää, kun yhdenkin vauvan kanssa se voi olla raskasta. Onni ja ilo kuitenkin korvaa ne haasteet. Ja lasten kasvaessa homma helpottuu niin kuin kaikilla muillakin.

Monikkoperheille 2.2. on juhlapäivä, koska silloin vietetään valtakunnallista kaksosten päivää. Keski-Suomen Monikkoperheet ry:lle juhlalauantai tarkoitti perhetapahtumaa liikuntapuisto HopLopissa.

– Lapset leikkivät ja vanhemmat voivat mahdollisuuksien mukaan keskustella toisten monikkoperhe­vanhempien kanssa. Tämä on tosi kiva tapahtuma sekä lapsille että vanhemmille, López sanoo.

Tapahtumaan tiivistyy yhdistyksen perimmäinen tarkoitus: vertaistuen tarjoaminen monikkoperheille. Keski-Suomen yhdistys on yksi kansallisen kattojärjestön Suomen Monikkoperheet ry:n paikallisista jäsenyhdistyksistä.

– Kattojärjestö on vielä enemmän keskittynyt edunvalvontaan ihan valtakunnallisesti. Meidän tehtävänämme on lähinnä vertaistuen järjestäminen, López kertoo.

Perhetapahtumien lisäksi vapaaehtoisvoimin pyörivä Keski-Suomen yhdistys on järjestänyt esimerkiksi erilaisia tapahtumia monikkoperheiden vanhemmille.

Palataan kuitenkin monikkoperheen arkeen. Kahden tai kolmen vauvan hoitamisen lisäksi tuoreet monikkoperheen vanhemmat joutuvat huolehtimaan myös esimerkiksi useammista vaatteista ja tavaroista.

– Toisin kuin hoidolliset haasteet, taloudelliset haasteet kasvavat lasten kasvaessa. Kaikkea pitää olla kaksin kappalein, López toteaa.

Joillekin perheille monikkojen syntyminen saattaa tarkoittaa myös isompia hankintoja, kuten suurempaa autoa tai asuntoa.

Kaksosilla ei ole vahvaa sidettä ainoastaan vanhempiinsa, vaan myös toisiinsa.

– Onhan se oma kaksossisarus hirveän tärkeä. Heillä on kokoajan se oma kaveri ja oma riitapukari, jossain määrin he ovat kuin pariskunta, López pohtii.

– Välillä on yritetty, että vanhemmat tekisivät jotain vain toisen kaksosen kanssa, mutta eivät he halua. Toinen miettii, että mitähän se toinen siellä kotona nyt tekee, ja kotona oleva on suruissaan, kun ei päässyt mukaan, hän jatkaa.

Ja toden totta, kun Nefer katoaa kuvauspaikkaa vaihdettaessa HopLopin sokkeloiden syövereihin, ei kestä aikaakaan, kun kaksoissisko Beatriz ja isosisko Marleen tuovat karkulaisen äitinsä luokse. Onhan kuvassakin oltava yhdessä.