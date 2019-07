Kalastajat tarttuvat vapaan yhä useammin lyhyen kalastusluvan turvin, syynä luvan kallistuminen

Lyhyiden, vain viikon tai vain päivän voimassa olevien kalastuslupien suosio on kasvanut ennätyssuureksi. Metsähallituksen mukaan lyhyiden kalastuslupien suosio on kasvanut samalla, kun vuoden voimassa olevien kalastuslupien suosio on hiipunut. Lyhyitä kalastuslupia on ostettu erityisesti sen jälkeen, kun eduskunta päätti nostaa kalastusluvan eli kalastonhoitomaksun hintaa.

Metsähallituksen mukaan kalastuslupia on myyty tänä vuonna yhteensä jo noin 170 000 kappaletta, mikä on ennätyksellisen suuri määrä tässä vaiheessa vuotta. Eniten myydään yhä vuoden voimassa olevia kalastuslupia. Vuosiluvan hinta on 45 euroa, viikkoluvan 15 euroa ja päiväluvan kuusi euroa.

Kaikkien 18–64-vuotiaiden on hankittava kalastuslupa, jos he kalastavat vieheellä tai pyydyksellä tai ravustavat. Tutkimusten perusteella on kuitenkin arvioita, että suuri osa jättää luvan hankkimatta.