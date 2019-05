Kampuksen sisäilmapiina helpotti – Jyväskylän yliopistolla on väistössä enää 50 työntekijää

Jyväskylän yliopistoa takavuosina piinanneet sisäilmaongelmat on saatu kuriin. Vielä viisi vuotta sitten sisäilmaongelmia oli 27:ssä kampusrakennuksessa (Keskisuomalaisen selvitys, toukokuu 2014).

Jyväskylän yliopiston talous- ja palvelujohtaja Päivi Sepän tiedossa on erityisiä sisäilmaongelmia enää yhdessä rakennuksessa.

– Opiskelijoilta on tullut eniten palautetta Proximasta (entinen harjoituskoulu Seminaarinmäellä). Lisäksi osa opettajista ei voi opettaa rakennuksessa, kertoo Seppä.

Tilat omistavan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttamisen johtaja Aki Havian mukaan Proximaan tehdään rakennekorjauksia vielä tänä kesänä.

Sisäilmaongelmien ja remonttien vuoksi väistötiloissa oli vielä toukokuussa 2014 noin tuhat Jyväskylän yliopiston työntekijää ja tuhansia opiskelijoita. Tilanne on tähän verrattuna parantunut huimasti.

– Sisäilmasta johtuvassa väistössä on nykyisin noin 50 työntekijää, arvioi Päivi Seppä.

Opiskelijaravintola Lozzissa sruokaillut Jyväskylän yliopiston musiikin maisteriopiskelija Ringa Aflatuni, 30, pitää tervettä opiskeluympäristöä tärkeänä.

– Laulajan kannalta ääni on tärkeä työväline, joten sitä haluaa suojella. En ole onneksi herkkä oireilemaan, kertoi Aflatuni.

24-vuotias Elias Kaisanlahti sanoo oireilevansa helposti, mikäli tilassa on vähänkin ongelmia.

– Lozzilla en oireile, joten uskon, että täällä asiat ovat ok.

Lozzin peruskorjaus valmistui huhtikuussa 2015.

Myös yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on tyytyväinen.

– Aiemmin sisäilmaongelmat olivat suurin ajava tekijä yliopiston tilaratkaisuissa. Nyt tilanne on normalisoitunut.

Kokonaisia yksikköjä ei enää toimi väistötiloissa.

– On toki yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat aiemmin niin herkistyneitä, että heille on etsitty korvaavia tiloja. Tämän kokoisella kampuksella, jossa on paljon historiallista rakennuskantaa, on vaikea päästä tilanteeseen, jossa yksikään ei oireilisi.

Sisäilmaongelmien vähentymisen taustalla on kolme syytä. Ensinnäkin yliopisto on luopunut joistakin tiloista, osittain sisäilmaongelmien vuoksi. Toiseksi Seminaarinmäellä on remontoitu useita rakennuksia. Kolmanneksi uudisrakennus Ruusupuisto on helpottanut tilapulmia.

Kampusrakennukset omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK). Yliopisto toimii tiloissa vuokralaisena.

– Yliopisto on luopunut Mattilanniemessä B- ja C-rakennuksista sekä Pitkäkadulla PiA-, PiB- ja PiC-rakennuksista, Philologicasta ja Urheiluhalli 1:sta. Näissä on vaurioituneita rakenteita, jotka vaativat korjauksia, kertoo SYKin Aki Havia.

Lisäksi SYK on myynyt Seminaarinmäellä Villa Ranan, Parviaisen talon ja Rehtoraatin.

SYKin sisäilmatutkimuksen alla on nyt 140 neliömetriä, kun vielä joulukuussa 2013 tutkittavia tiloja oli 13 000 neliömetriä ja 5 000 neliömetriä oli korjauksessa.

– Nyt tilanne on hyvin hallinnassa, Havia kommentoi.

Vuosina 2014–2018 SYK on investoinut Jyväskylän kampuksiin 51 miljoonaa euroa. Perus- tai sisäilmakorjauksiin on mennyt 30 miljoonaa ja uudisrakennuksiin 21 miljoonaa. Laajat peruskorjaukset on tehty viime vuosina esimerkiksi Liikunnalla, päärakennuksessa ja hallintorakennuksessa.

Uudisrakennus Ruusupuisto valmistui syksyllä 2015. Normaaliin laatuprosessiin kuuluvien olosuhdemittausten mukaan Ruusupuiston sisäilmassa ei ole ongelmia.