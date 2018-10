Kandit hoitavat nyt potilaita Jyväskylän Palokassa – Marika Hokkanen, 35, oli tyytyväinen lääkäriopiskelijan vastaanottoon

Marika Hokkanen, 35, kävi tiistaiaamuna Jyväskylässä lääkärin vastaanotolla. Eikä minkä tahansa lääkärin, vaan lääketieteen kandidaatti Jenni Räsäsen, 24, pakeilla Palokan terveysasemalle perustetussa opetusterveyskeskuksessa.

Itä-Suomen yliopiston viidennen vuosikurssin lääkäriopiskelijat aloittivat vastaanottotoiminnan Palokan terveysasemalla maanantaina. Lääkäriopiskelijoiden tukena ovat kokeneet yleislääketieteen erikoislääkärit.

Hokkasen kokemus käynnistä opiskelijan vastaanotolla oli myönteinen.

– Kun varasin aikaa, minulta kysyttiin, onko ok, että minut ottaa vastaan lääkäriopiskelija, ja se sopi ilman muuta. Tuntui, että lääkärillä oli hyvin aikaa perehtyä asiaani, hän haastatteli ja tutki minut perusteellisesti. Ehkä jos kokemusta ei ole vielä niin paljon, lääkäri perehtyy potilaan tilanteeseen huolellisemmin, kommentoi Hokkanen.

Hokkasen tärkein toive lääkäriä kohtaan on, että lääkäri kuuntelee ja keskustelee.

– Eli että koen tulleeni ymmärretyksi. Tämä toteutui hyvin. Voisin tulla jatkossakin opiskelijan vastaanotolle, sanoi Hokkanen.

Lääketieteen opiskelija Jenni Räsänen otti potilaita vastaan Palokan terveysaseman opetusterveyskeskuksessa maanantaista asti ja vastaanottojakso päättyi torstaina.

– Käytännön opinnot eli klinikkavaihe alkaa kolmantena opiskeluvuonna. Muissa kaupungeissa käydään 1–4 viikon pituisilla käytännön jaksoilla neljännestä vuodesta lähtien. Alan töitä saamme tehdä neljännen opiskeluvuoden jälkeen, ja olin viime kesän kesätöissä Varkauden terveyskeskuksen kuntoutusosastolla. Vastaanottotyöstä tämä on ensimmäinen kokemukseni, kertoi Räsänen.

Lääkäriopiskelijoille käytännön oppi on keskeistä.

– Tekemällä oppii enemmän kuin kirjoja lukemalla. Keväällä tulen käytännön jaksolle Keski-Suomen keskussairaalaan naistentaudeille, Räsänen kertoi.

Räsäsen mukaan ensimmäiset päivät vastaanottotyössä vastasivat odotuksia.

– Minut otettiin hyvin vastaan ja olen saanut tukea kollegoilta. Tämä on monipuolista hommaa ja vastaan voi tulla mitä vaan. Pari ihotautipotilasta on tullut, ja meillä ei ole ollut vielä ihotautikursseja. Erikoislääkäri on auttanut tilanteissa, Räsänen sanoi.

Potilaalle näkyvin ero tavanomaiseen lääkärikäyntiin verrattuna on se, että lääkärikäynnille on varattu tunti aikaa.

– Ensimmäiset puoli tuntia haastattelen, tutkin ja laadin oman arvion tilanteesta, sen jälkeen kokeneempi lääkärikollega tutkii potilaan ja määrää tarvittavat reseptit tai kokeet, kertoi Räsänen.

Vastaanottotyö on osa Räsäsen terveyskeskus-opintojaksoa. Räsäsen vuosikurssilla lääketiedettä opiskelee 144 ihmistä.

– Kuopiossa ei riitä kaikille paikkoja käytännön jaksoille, joten oli mukava päästä Jyväskylään, Räsänen sanoi.

Räsänen valmistuu lääketieteen lisensiaatiksi keväällä 2020.

– Olen kotoisin Varkaudesta, mutta voisin lähteä Savosta valmistumisen jälkeen myös muualle Suomeen töihin. Haaveeni on erikoistua naistentauteihin, kertoi Räsänen.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus eli Jyte on tehnyt lääkäriopiskelijoiden tulosta Palokkaan yhteistyösopimuksen Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa.

Jyten vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoo, että tänä syksynä vastaanottotoimintaa on kahdeksan viikon ajan, ja tammikuussa alkaa seuraava jakso.

– Enintään Palokassa käy 24 lääkäriksi opiskelevaa. Heitä on 2–3 viikossa, Käsmä kommentoi.

– Itä-Suomen yliopistossa lääkäriopiskelijoiden vuosikurssit ovat isoja, joten tämä on heille tarpeellinen yhteistyö käytännön jaksojen toteuttamiseen. Meille tästä on hyötyä lääkäritilanteen parantamiseksi ja tulevien rekrytointien helpottamiseen, Käsmä arvioi.