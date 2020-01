Kanerva: Irakin tilanne saattaa olla suomalaisen rauhanturvaamisen historian vaarallisin

Eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut selvityksen tilanteesta Irakin rauhanturvaoperaatiossa, jossa Suomella on noin 80 hengen vahvuinen osasto. Valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kertoi valiokunnan ylimääräisen kokouksen jälkeen, että akuutti tilanne on nyt ohi.

– Suomi haluaa olla vakauttamassa tilannetta. Kaikki mahdollinen pitää tehdä jännityksen lievittämiseksi.

Kaikki haluavat nyt välttää sen, että kriisi riistäytyisi käsistä.

– Kymmenen vuoden työ Isisin vastaisessa taistelussa valuisi hiekkaan, Kanerva kuvasi seurauksia.

Kanervan mukaan suomalaisten tilanne Irakissa on hyvin hallinnassa ja tehtävä tulee jatkumaan.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti ja jos tarve on, että suomalaisosasto voidaan vetää pois noin vuorokauden sisällä.

– Tilanne, jossa Suomi osana kansainvälistä yhteisöä toimii, lienee meidän rauhanturva- ja kriisinhallintahistoriamme kaikkein vaarallisin, Kanerva sanoi.

Suurin ongelma nykytilanteessa on Kanervan mukaan se, miten rauhanturvaajien omaiset ja läheiset kokevat tilanteen.