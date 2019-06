Kangasniemeläisen kyläseuran hankkima defibrillaattori auttaa kyläläisiä ja ohikulkijoita hätätilanteessa

Ruokomäen kyläseuran aktiivit kokoontuivat viime viikolla opettelemaan sydäniskurin eli defibrillaattorin käyttöä kylätalolle. Itse laite oli saatu paikalle hyvissä ajoin, mutta kouluttaja oli joutunut liikenneonnettomuuteen eikä päässyt tulemaan tilaisuuteen.

Käyttöönottokoulutus siirrettiin tulevaisuuteen, mutta jos joku nyt osaa iskuria käyttää ja sellaista tarvitsee, löytyy yksi Ruokomäen kylätalosta.

Kaikkiaan Suomessa arvellaan olevan samaan käyttöön suunniteltuja laitteita noin 3 000. Kaksi kolmasosaa niistä – eli kaikki rekisteröidyt – löytyy Sydänliiton Defi.fi-verkkorekisteristä.

Ruokomäkeen reilun 2 000 euron arvoinen sydäniskuri saatiin Veej’jakaja ry:n Turva-teemahankkeen rahoituksen avulla.

– Me toivomme, että tätä laitetta ei tarvitsisi käyttää koskaan ja että vakavilta sydänpysähdyksiltä lähialueella vältyttäisiin, sanoo kyläseuran puheenjohtaja Marjatta Valkonen.

Jos Kangasniemen ja Hankasalmen rajamailla sijaitsevassa Ruokomäessä sattuu onnettomuus, kestää ambulanssin tulo yleensä puolisen tuntia, tulee se sitten Kangasniemeltä tai Hankasalmelta.

Tämänkin takia yhteisen defibrillaattorin saaminen kylälle on tärkeä asia.

– Kylätalossa on vuosittain noin 150 erilaista tapahtumaa, ja kaikkiaan vieraita käy parisen tuhatta, Valkonen kertoo.

– Laitteen saa täältä, kunhan paikalla on joku, jolla on avain tai vara-avain. Kun laite saadaan rekisteröityä, on se myös ohikulkijoiden käytettävissä.

Valkonen sanoo, että kyläseura toimii aktiivisesti, joten myös laitekoulutukseen osallistuu kohtuullisen monta kyläläistä.

– Aiemmin kylällä järjestettyyn ensiapukoulutukseen on osallistunut kymmenkunta henkeä. Nyt on tarpeen päivittää tiedot ajan tasalle. Syksyllä jatkamme ensiapukoulutustakin.

Aktiivisuus ja naapureiden auttaminen on Ruokomäessä muutoinkin kylän tapana.

– Monella kylällä on puhelinrinki, joka reagoi tarvittaessa nopeasti. Jos joku tarvitsee apua, niin sitä myös saa.

Ruokomäen sydäniskurin hankintaan on saatu Leader-rahoitusta Veej’jakaja ry:ltä.

Veej’jakaja ry:n talouspäällikkö Kristiina Asikainen sanoo, että ihmiset ja yhdistykset ovat heränneet hankkimaan sydäniskureita ja muita ensiavussa tarvittavia apuvälineitä etenkin viime aikoina.

– Meiltä on haettu rahoitusta muun muassa sammuttimien, sammutuspeitteiden, varauloskäytävien poistumiskylttien ja invaluiskan hankintaan, Asikainen sanoo.

– Hakemuksia on tullut niin paljon, että vain osa on pystytty rahoittamaan.

Veej’jakaja ry:n TURVA-teemahankeen idea on lähtöisin Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä 2016–2019 -hankkeesta. Hankkeessa ovat mukana Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Savon pelastuslaitokset.

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden kokonaisturvallisuutta eri tilanteissa. Kylien turvallisuussuunnitelmatyöllä vahvistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä sekä tuodaan kylien turvallisuusongelmat näkyviksi parannusehdotuksineen.

Sydän käyntiin sähköiskulla

Defibrillaattori, defi eli sydäniskuri on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku.

Laite tunnistaa luotettavasti tällaisen rytmihäiriön ja neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti.

Sähkö johdetaan defibrillaattorista sydänlihakseen rintakehälle liimattavan elektrodin / elektrodien kautta. Elektrodit tulee asettaa tarkalleen oikeaan asentoon ja kohtaan rintakehälle, jotta sähköenergia johtuisi tarkoituksenmukaisesti.

Sähkövirran seurauksena sydämen tahdistaminen siirtyy sen omaan, sinussolmukkeen ylläpitämään sähköjärjestelmään, jolloin sydän voi alkaa pumpata verta ja verenkierto palautuu.

Sydänpysähdyksen sattuessa toipumismahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi aikaviive, jolloin sydämen oma rytmi ja verenkierto saadaan palautettua.

Jos painelu-puhalluselvytys ja defibrillaatio käynnistyvät 3–5 minuutissa, tämä jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuuksia. Myös ammattiavun nopea paikalle saaminen vaikuttaa autettavan lopulliseen selviytymiseen. Keskeytymätön elvytys, kunnes ammattiapu saapuu paikalle, on ensiarvoisen tärkeää.

Tehokkaalla paineluelvytyksellä voidaan ylläpitää osittain verenkiertoa, mutta sydänpysähdyksen aiheuttaman mahdollisen rytmihäiriön poisto edellyttää defibrillaattorin antamaa sähkövirtaa.

Defibrillaattori tulee sijoittaa näkyvälle ja esteettömälle paikalle. Laitetta ei saa lukita, vaan sen tulee olla helposti mukaan otettavissa. Sijoituspaikkana toimii parhaiten seinä ja laitteen kiinnittämiseen tarkoitettu teline.

Sydänpysähdyksen oireita ovat muun muassa äkillinen tajunnanmenetys, henkilö ei reagoi puhutteluun eikä ravisteluun, hengitys on pysähtynyt tai se on epänormaalia, jolloin hengitys on näkyvää ja äänekästä.

Lähteet: sydan.fi, terveyskirjasto.fi