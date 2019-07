Kangasniemellä ulosajon jälkeen lepikkoon hylätty auto oli Viron kilvissä – kuljettajan henkilöllisyyttä yritetään selvittää auton omistajalta

Keskiviikkoiltana Kangasniemellä ulosajaneen auton omistaja on saatu tietoon rekisteritietojen avulla. Hälytys ulosajosta tuli ennen kello yhdeksää, mutta pelastuslaitoksen saapuessa paikalle autossa olleet ihmiset olivat poistuneet paikalta, eikä heitä tavoitettu onnettomuuspaikan ympäristöstä.

Virolaisissa rekisterikilvissä olleen auton omistajalta yritettään selvittää, kuka autoa on onnettomuushetkellä kuljettanut.

– Arvio on, että tilannenopeus on ollut liian kova ja auto on ajautunut mutkassa kyljelleen. Autossakin on kohtuullisia muodonmuutoksia, eli se on varmaan lunastuskunnossa, komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisilaitokselta sanoo.

Poliisin partio pääsi pois paikalta kahtakymmentä vaille kymmeneltä.

– Meidän ja pelastuslaitoksen rooli on ollut lähinnä varmistaa, ettei kukaan ole ainakaan loukkaantunut. Kysymyksessä on kuitenkin rikos, kun kyseessä on ollut liikenneturvallisuuden vaarantaminen, joten sitä yritetään myös selvittää, Joutjärvi toteaa.

Poliisin tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

– Paikalla ei ollut isompia verijälkiä, eikä lähialueen sairaaloihin ole ilmoittauduttu saamaan hoitoa mahdollisiin kolarivammoihin, Joutjärvi kertoo.

Hänen mukaansa mahdollista rattijuopumusta on mahdotonta näin pitkän ajan jälkeen.

– Tilanne ei ole kaikista helpoin selvitettävä, kun kyseessä on ulkomaalainen henkilö.