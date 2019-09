Kangasniemen alakoululaiset pääsivät päiväksi metsään: ohjelmassa oli metsäkoneita, mehua ja munkkeja

Metsä Groupin metsäasiantuntijat järjestivät Kangasniemen 1.–6.-luokkalaisille metsäpäivän torstaina. Sää ei ollut ihan kohdillaan, mutta se ei lasten viihtyvyyttä tuntunut häiritsevän: tärkeintä oli päästä kartuttamaan tietoja luokkatilojen ulkopuolelle.

Beckerin koulun viidesluokkalaiset Juuso Laitinen ja Siiri Helminen kertoivat, että metsäpäivästä oli ollut puhetta koulussa jo etukäteen. Tapahtuman paras anti ei tosin ollut ehkä juuri se asia, mitä opettajat ja järjestäjät olivat ajatelleet.

– Parasta on se, että ei tarvitse opiskella, Helminen kajautti.

– Mukavinta on olla metsässä, Laitinen tuumi.

– Aika monet asiat ovat tosin tuttuja jo ennestään.

5A-luokan opettaja Titta Väyrynen kertoi, että päivään – tai oikeastaan metsäviikkoon – oli valmistauduttu keräämällä oppilailta ajatuksia metsästä.

– Tänään olemme täällä Metsä Groupin päivässä, ja tapahtumaviikko täydentyy perjantaina, kun viides- ja kuudesluokkalaiset osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämään metsätapahtumaan, Väyrynen kertoi.

– Näiden kahden päivän jälkeen sitten mietimme, mitä uusia ajatuksia olemme saaneet.

Beckerin koulun oppilaille metsät käyvät tutuiksi muutoinkin, sillä retkeily on yksi koulun valinnaisaineista.

– Metsästä riittää ammennettavaa loputtomiin esimerkiksi äidinkielen, ympäristötiedon ja jopa matematiikan opiskeluun, kuten täällä jo näimme.

Väyrynen viittasi rastiin, jossa näytettiin, miten puun korkeus voidaan mitata kepin avulla ja miten puu ikä määritellään.

– Onhan tämä kiva päivä meille kaikille. Ihanaa, että metsäalan superammattilaiset ovat täällä kertomassa työstään – rastien aiheet on valittu todella hyvin.

Rasteilla kerrottiin muun muassa puun jalostuksesta, metsän monimuotoisuudesta, taimikon hoidosta ja metsän uudistamisesta.

Metsä Groupin asiantuntijat olivat miettineet, että päivän aikana pitäisi pystyä selvittämään, mitä metsätalous on.

Jo ensimmäisellä rastilla kerrottiin, mitä puusta voidaan tehdä.

– Kun ottaa maitopurkin käteen, niin metsästähän sekin on lähtenyt, kertoi metsäasiantuntija Jukka Jokinen.

– Muutoinkin metsätalous on osa elämää, ja sitä se on varsinkin maaseudulla. Myös kansantaloudellisesti metsätalous on erittäin merkittävää.

Useimmille oppilaille päivän kiinnostavin asia olivat isot koneet. Saku Paappanen oli tuonut pellon laitaan puutavara-auton, joka painaa täydessä lastissa noin 68 tonnia.

– Etenkin ykkösluokkalaiset kyselivät innokkaasti, Paappanen hymähteli.

– Kaikki pääsivät käymään myös ohjaamossa.

Seuraava kiintopiste oli puita kaatamassa ollut monitoimikone, harvesteri. Sen työskentelyä jäätiin ihmettelemään pitempäänkin, kun samalla rastilla oli tarjolla mehua ja munkkeja.

Operaatioesimies Perttu Liukkonen kertoi, että ekaluokkalaiset olivat innostuneet tälläkin rastilla.

– Heiltä pääsi huuto, kun monitoimikone alkoi kaataa puita, Liukkonen sanoi.

– Kannustusta oli kuin jalkapallokatsomossa.