Kangasvuoren entisen sairaalan alueelle suunnitellaan uutta asuinaluetta lähes 800:lle

Kangasvuoren entisen sairaalan alueelle Jyväskylässä ollaan kaavoittamassa kerrostalo-, rivitalo- ja pientaloasuntoja 710–790 asukkaalle. Lisäksi alueelle sallittaisiin liike- ja toimistorakentamista sekä erityisasumista. Suunnittelualue on kooltaan noin 9,8 hehtaaria.

Alue on entinen sairaala-alue, jonka suojeltu rakennuskanta on 1950-luvulta. Suunnittelualueella on kolme suojeltavaa rakennusta: vanha sairaalarakennus ja siihen liittyvät entinen sairaalan työntekijöiden asuinkerrostalo ja ylilääkärin omakotitalo.

Sairaalarakennuksen ympärille on kaavaratkaisussa osoitettu kuusi pistemäistä, 5–7-kerroksista kerrostaloa ja kaksi viisikerroksista lamellimaista rakennusmassaa. Jälkimmäiset asuinkerrostalot on tarkoitus toteuttaa ennen kaavamuutoksen lainvoimaa ajantasakaavan pohjalta.

Lähinnä Huhtasuon keskustaa olevaan asuinkerrostalojen rakennusryhmään voi sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen asumisen lisäksi myös liike- ja toimistotiloja. Suojeltuun rakennukseen on niin ikään mahdollista sijoittaa asumisen lisäksi liike- ja toimistotiloja sekä myös erityisasumista.

Keskelle korttelialuetta tulee yhteistiloja. millä tavoitellaan asumiseen yhteisöllisyyttä.

Huhta-nimisen kadun eteläpuolella vastapäätä vanhaa sairaalarakennusta on kolme viisikerroksista asuinkerrostaloa

Suunnittelualueen pistekerrostalojen asuntojen keskipinta-ala on vähintään 45 neliötä ja yksiöiden saa olla enintään puolet asunnoista. Määräyksellä on tavoitteena, että alueelle tuli monipuolisesti erikokoisia asuntoja.

Asuinrivitaloja alueelle on osoitettu koilliskulmaan kahdelle rinnetontille ja yhdelle tontille alueen keskiosaan.

Asuinpientalotontteja kaavaratkaisussa on yhteensä 12 kappaletta ja ne sijaitsevat alueen kaakkoisosassa. Pientalotonttien tonttikoko vaihtelee 570 neliöstä 825 neliöön.

Kaavaratkaisussa suojellut rakennukset edustavat tyylillisesti jälleenrakennuskautta, ja aluetta leimaa entisestä käyttötarkoituksesta johtuen puistomaisuus. Jälleenrakennuskauden ominaispiirteitä on korostettu sekä rakentamistapaohjeissa kuten julkisivujen käsittely- tai värimääräyksillä.

Puistomaisuus on turvattu yhtenäisellä vihervyöhykkeellä, jonka komea mäntyvaltainen osa alueen keskiosassa on esitetty säilytettäväksi. Puistomaisuutta korostetaan myös puuriveillä, viherkattomääräyksillä. Pihojen istutuksissa suositaan hyötykasveja.

Asemakaavan muutosalue on Huhtasuolla noin 4 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen vieressä ovat Huhtasuon liikuntapuisto, Kangasvuoren ulkoilureitit ja Huhtasuon yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Lähettyvillä ovat myös Huhtasuon ostoskeskus, kirjasto, kirkko ja terveysasema.

Kaavaa alettiin alunperin laatia Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin esityksestä. Kaavan aloitusvaiheessa maanomistaja on vaihtunut ja kaavan valmistelua on jatkettu yhteistyössä nykyisen maanomistaja VRP Rakennuspalvelut Oy:n kanssa niin sanottuna kumppanuuskaavana. Suunnittelussa on mukana arkkitehtitoimisto Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä.

Alueen kokonaisrakennusoikeus kaavaratkaisussa on noin 39 000 kerrosneliömetriä.

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaluonnosta tiistaina 12. helmikuuta.