Kankaalle lisää palveluita, asumista ja 500-paikkainen pysäköintitalo

Kankaan alueen kehittäminen jatkuu Kankaanaukion ja sen reunustan asemakaavoituksella.

Luonnosvaiheessa olevassa kaavaratkaisussa esitetään Kankaan aukion reunalle Hjalmarinraitista pohjoiseen päin sekä vanhan paperitehtaan purettavan osan tilalle uudisrakentamista. Aukion reunaan esitetään rakennettavaksi asuin- ja liikerakennuksia, joihin sijoittuisi sekä vuokra-, asumisoikeus-, osuuskunta- että omistusasuntoja.

Vanhan paperitehtaan pohjoispuolelle puolestaan on suunnitteilla sijoittaa uusi pysäköintitalo sekä toimisto- ja/tai toimitilarakentamista.

Kaavaratkaisussa esitetty rakennusoikeus mahdollistaisi laskennallisesti asunnon noin 500 uudelle asukkaalle ja 700 uudelle työpaikalle rakenteilla jo olevien lisäksi. Kerrostalokortteleissa rakennusten kerrosluvut vaihtelevat kahdeksasta viiteentoista.

Kankaanaukion ja yhteispihan rajaamista varten luonnoksessa esitetään mahdollisuutta myös yksikerroksisille rakennuksille.

Kankaan alueen ensimmäisen pysäköintitalon P-Pergamentin velvoitepaikkamäärä on täyttymässä, ja seuraavan pysäköintitalon rakentamisen aika on käsillä. Luonnoksessa esitetyssä, noin 500-paikkaisessa pysäköintitalossa on kuusi maanpäällistä kerrosta ja lisäksi on mahdollista rakentaa kaksi maanalaista kerrosta.

Vanhan paperitehtaan asemakaavaa muutetaan vain sen itäosista, jossa purettavan niin sanotun Liikun siiven (ent. ABB) tilalle on mahdollista rakentaa 15-kerroksinen asuinkerrostalo.

Lisäksi alueelle sijoittuu kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, jonka alakertaan Kankaanaukion reunaan on mahdollista sijoittaa esimerkiksi liike- ja yhteistiloja.

Vanhan paperitehtaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden suojeltujen ja muiden osien kaavamääräykset säilyvät ennallaan. Vain tontin rakennusoikeutta on vähennetty purettava määrä ja putkilinjoihin on tehty muutoksia.