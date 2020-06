Kesän tähänastinen lämpöennätys on tehty Kankaanpäässä, missä on puoli viiden aikaan iltapäivästä mitattu 33,4 astetta. Edellinen 33 asteen ylitys kesäkuussa on Ilmatieteen laitoksen mukaan ollut vuonna 1939.

Kesän lämpötilaennätys rikottiin jo aiemmin tänään Vaasan Klemettilässä. Sitä edeltänyt ennätys tehtiin eilen niin ikään Kankaanpäässä, missä mitattiin 30,8 asteen lämpötila.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan lämpötilat jatkavat nousuaan eri puolilla Suomea iltapäivän mittaan. Hänen mukaansa on odotettavissa, että lämpötilat kohoavat monin paikoin jopa 33 asteeseen.

– Tänään on poikkeuksellisen lämmintä nimenomaan Pohjanmaalla, mutta lämpöä riittää muuallakin.

Suomen mittaushistorian kaikkien aikojen kesäkuun lämpöennätys on 33,8 astetta. Ennätyslukema mitattiin Ähtärissä 24. kesäkuuta 1935.

– Pieni mahdollisuus, että sekin menee tänään rikki, Mustala sanoo.

Pitkät hellejaksot heikentävätä työkykyä

Pitkät hellejaksot heikentävät jopa joka viidennen työkykyä, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Korkea työskentelylämpötila sisätöissä heikentää työn tuottavuutta, työntekijän toimintakykyä, työmotivaatiota ja viihtyvyyttä.

– Hellejaksot vaikuttavat työtehoon, tauottamisen tarve kasvaa ja lämpötaukojen pitäminen aiheuttaa lisäresursoinnin tarpeen, mistä koituu lisäkuluja, kertoo SOL pesulapalveluiden palvelupäällikkö Henna Paukkunen tiedotteessa.

Työterveyslaitos (TTL) selvitti kuumuuden vaikutusta -tutkimushankkeessa, joka on nimeltään Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä.

Aiemmat terveyspulmat voivat korostaa kuumuuden vaikutusta. Tutkimuksen mukaan työntekijän terveydentila haittasi lähes joka viidennen työskentelyä kuumassa.

– Työskentely kuumissa oloissa on erityisen haastavaa henkilöillä, jotka kärsivät esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeista, kertoo tutkimushanketta johtava erityistutkija Sirkka Rissanen TTL:sta.

Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei kuitenkaan ilmoittanut olleensa sairauslomalla kuuman vuoksi. Tutkijat vahvistivat tämän työpaikkahaastatteluissa, joissa haastateltiin työntekijöiden lisäksi myös työsuojelu- ja työterveyshuollon henkilöstöä sekä esimiehiä.

Kyselytutkimus toteutetaan kahdessa pesulassa ja yhdessä sairaalassa.

TTL:n arvion mukaan Suomessa on noin 60 000 työntekijää niin sanotuissa kuumatöissä eli työskentelytiloissa, joiden lämpötila voi ylittää 28 astetta.