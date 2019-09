Kannabista laillistetaan maailmalla ja sen kokeilu on yleistynyt Suomessa – pitäisikö pilven poltosta rangaista?

Kannabiksen käyttö on yleistynyt Suomessa. Noin neljäsosa väestöstä ilmoitti viime vuonna tehdyssä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa kokeilleensa päihdettä ainakin kerran elämässään. Kokeilut nelinkertaistuivat vuodesta 1992.

Trendin taustalla ovat muun muassa pilven polton laillistamiset maailmalla. Kannabiksen käyttörikoksesta seuraa Suomessa sakkorangaistus tai huomautus. Tästä jää rekisterimerkintä, joka säilyy 5–10 vuotta.

Kannabiksen dekriminalisointi tarkoittaa, että käytöstä ja pienen määrän hallussapidosta ei rangaistaisi. Tämän puolesta on tehty useita lakialoitteita. Myös tällä hetkellä käynnissä on nimienkeruu.

Asenteet ovat löystyneet. THL:n kyselyn mukaan 42 prosenttia suomalaisista ajattelee, että kannabiksen käytöstä ei pitäisi rangaista.

THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ehdotti tutkija Tuukka Tammen kanssa huumeiden käytön rangaistuksesta luopumista viime vuonna.

– Se poistaisi leimaa ja kiellon ilmapiiriä, joka ajaa ihmiset piilottelemaan käyttöään, Hakkarainen sanoo.

Hänen mukaansa 50 vuotta harjoitettu kieltopolitiikka ei ole toiminut hyvin ja nyt on tarve miettiä uusia keinoja huumepolitiikassa.

– Huumausaineiden käyttöön tulisi puuttua rikoslain ja rangaistusten sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin.

Samoin ajattelee Turun yliopiston päihdelääketieteen apulaisprofessori Solja Niemelä.

– Käyttörikoksen olemassaolosta huolimatta nuorten aikuisten kannabiksen käyttö on 2000-luvulla selvästi lisääntynyt.

Niemelän mukaan kontrolliin käytettyjä resursseja pitäisi suunnata enemmän ongelmakäytön tunnistukseen ja hoitoonohjaukseen unohtamatta ennaltaehkäisyä.

Myös Turun yliopiston rikosoikeuden professori (ma.) Heini Kainulainen pitää huumeiden käytön kriminalisointia hyvin ongelmallisena. Hän nostaa myös esiin haitalliset seuraukset käyttäjille, kuten hoitoon hakeutumisen vaikeutumisen.

Kainulainen toteaa, että rikoslain käytön tulisi olla aina viimesijainen keino. Huumeiden käytön lisäksi on olemassa myös monia muita tekoja, joissa henkilö aiheuttaa itselleen riskiä, mutta jotka ovat yhteiskunnassa sallittuja.

Useamman vuoden kestävä merkintä huumausaineen käyttörikoksesta on tutkijasta iso seuraus, jos ihminen on esimerkiksi kokeillut ensimmäistä kertaa elämässään huumeita.

Kainulainen muistuttaa, että dekriminalisoinnin jälkeenkin esimerkiksi ajaminen huumeissa tai huumeiden käyttäjien tekemät omaisuusrikokset olisivat edelleen tekoja, joista voidaan rangaista.

Lisäksi nykyinen lainsäädäntö haittaa muun muassa huumeiden käyttöhuoneiden perustamista tai muuntohuumeiden sisällön testausta. Kainulaisen mukaan huumeiden kysyntään vaikuttavat tekijät ovat myös lainsäädännöstä irrallisia ilmiöitä, johon vaikuttavat muun muassa nuorisokulttuuriset trendit ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus.

– Ihmiset ymmärtäisivät jatkossakin, että näihin aineisiin sisältyy riskejä. Vaikka käyttö dekriminalisoitaisiin, huumeet olisivat edelleen peräisin laittomilta markkinoilta eikä ole varmaa tietoa, mitä aineet pitävät sisällään.

Kysely: Pitäisikö kannabis dekriminalisoida eli luopua sen käytön rangaistuksesta?

Tommi Riipinen, 33

Subjektiivisen kokemuksen mukaan olen nähnyt paljon nuorten miesten syrjäytymistä, jossa kannabis on ehkä ollut vauhdittajana. En sano, että se ei voisi olla mikä tahansa muu päihde. Toisaalta se voisi vaikuttaa syrjäytymiskierteen vähenemiseen.

Iiro Palva-aho, 26

Uskon, että se olisi hyvä vaihtoehto. Jos ihminen saa käyttörikoksen se voi viedä paljon työpaikka- ja kouluttautumismahdollisuuksia. Portugali ja Tšekki ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten dekriminalisointi on lähtenyt toimimaan Euroopassa.

Janna Niemi, 26

Olen sitä mieltä, että jos siinä ovat lääketieteelliset syyt takana, se on ok, mutta muuten ei. Vaikka kannabis on lievä aine se on kuitenkin päihdeaine, joka vaikuttaa kuitenkin sitten aivojen toimintaan ja muuhun.

Tuomas Viertola, 29

Ei mielestäni. Kyllä se saa pysyä, vaikka itsekin olen lukenut siitä tiettyjä tutkimuksia, että se saattaa olla alkoholia jossain määrin terveellisempi vaihtoehto, mutta pidän sitä silti gatewayhuumeena (porttihuumeena) kovempiin aineisiin.

Jaana Ojala, 55

Kannatan oikeastaan sitä vain lääkekäyttöön, jos se on valvottua. Mielestäni on hyvä, että Suomessa ollaan kauhean arkoja näihin. Toisaalta on hyvin paljon kipuoireihmisiä. Mikä ettei, jos he haluaisivat kokeilla.

Vesa Närhi, 53

Mielestäni pitäisi laillistaa omaan käyttöön. Onhan se muuallakin Euroopassa, esimerkiksi Hollannissa. Veikkaan, että siinä olisi vähemmän rikollisuutta, jos se olisi laillista. Kovimpia huumeita, kuten ekstaasia ja amfetamiinia olen täysin vastaan.

Nuorena käytössä paljon riskejä

Nuorten lisääntyneestä kannabiksen käytöstä puhutaan paljon, mutta alaikäisten kohdalla suurta nousua ei ole tapahtunut vaan kasvu on täysi-ikäisissä nuorissa aikuisissa. Kannabiksen päihdekäyttö on THL:n mukaan yleisintä 25–34-vuotiaana.

Päihdelääketieteen apulaisprofessori Solja Niemelän mukaan ei voida sanoa, että päihteenä käytetty korkea THC-pitoinen kannabis olisi ongelmaton päihde, kuten ei mikään muukaan päihteistä.

– Erityisesti varhain aloitettuun nuoruusiän kannabiksen säännölliseen käyttöön liittyy paljon riskejä, vähemmän tutkimusnäyttöä on aikuisiän satunnaisen käytön pitkäaikaishaitoista.

Kannabiksen käyttäminen nuorena lisää osalle myöhemmän psykoosiin sairastumisen riskiä. Kannabis voi aiheuttaa myös muistiongelmia.

Vaikka alkoholiriippuvuus kehittyy kannabisriippuvuutta useammin, siirtymä kannabiksen satunnaiskäytöstä riippuvuuteen näyttäisi kehittyvän alkoholia nopeammin.

– Yksilötasolla kannabis voi olla jollekin se kaikkein hankalin päihde, vaikka kansanterveysnäkökulmasta alkoholi on huomattavasti ongelmallisempi päihde, Niemelä sanoo.

Muutoksia ei näköpiirissä Suomessa

Suomen nykyinen kansallinen huumausainestrategia on laadittu vuonna 1997.

Rikosoikeuden professori (ma.) Heini Kainulainen toivoo, että uuden hallituksen myötä laitettaisiin pystyyn monialainen asiantuntijakonklaavi, joka lähtisi suunnittelemaan ja laatimaan uutta huumausainestrategiaa. Siinä kannabiksen dekriminalisointi voisi olla yhtenä esimerkkinä.

– Huumausainepolitiikoissa on tapahtunut merkittäviä globaaleja muutoksia. Tästäkin syystä olisi hyvä miettiä, miten niihin reagoidaan, Kainulainen sanoo.

Myös muun muassa THL on esittänyt strategian uudistamista. Hallitusohjelmassa dokumenttia ei mainita.

Ohjelmassa puhutaan päihdestrategian päivittämisestä ehkäisevän työn edistämiseksi ja päihdepalvelujen kokonaisuuden yhteensovittamiseksi. Maininta on myös huumehoidon tehokkuuden parantamisesta ja käytön haittojen vähentämisestä poikkihallinnollisen valtioneuvoston periaatepäätöksen laatimisesta huumausainepolitiikasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen Elina Kotovirran mukaan hallitus linjannee syksyn aikana, mitä nämä kirjaukset tarkoittavat.

– Strategisia periaatepäätöksiä ja huumeohjelmia on tehty myös vuoden 1997 jälkeen joka hallituskaudelle. Miten se valmistellaan on vielä auki, Kotovirta sanoo.

Kannabiksen dekriminalisoinnin selvittämiseen hallituksella ei ole suunnitelmia. Kainulaisen mukaan rikosoikeusoppineet ovat tuoneet näkökulmaa huumeiden käytön dekriminalisoinnin hyödyistä esiin aiemminkin.

– Tämä on kysymys, joka on helposti politisoitunut ja jossa osa poliitikoista on suhtautunut lieventämiseen hyvin kielteisesti.

Toisaalta kaikki kansanedustajat eivät ole tutkijan mukaan olleet kovin rangaistushaluisia vaan monet ovat puhuneet rangaistukselle vaihtoehtoisesten seuraamusten kehityksestä. Etenkin huumeiden ongelmakäyttäjiä on haluttu kannustaa hoitoon hakeutumisessa rankaisemisen sijaan.

Puolueista vihreät kannattaa kannabiksen depenalisointia, joka tarkoittaa sitä, että kannabiksen käyttäminen olisi laitonta, mutta siitä ei määrättäisi rangaistusta. Kainulaisen mukaan depenalisointi kuvastaisi tämänhetkistä tilannetta, jossa poliisi voi antaa vain huomautuksen tai syyttäjä tehdä syyttämättä jättämisen. Tämä on kuitenkin harvinaista, sillä yleensä käyttörikoksesta seuraa sakko.

Kainulainen pitää hyvänä, että kansalaisaloitteet tuovat keskusteluun erilaisia näkökulmia. Ne myös pohjustavat huumausainestrategian työstämistä, jossa viranomaisten ja eri alojen asiantuntijoiden olisi hyvä kuulla käyttäjäyhdistysten näkemyksiä muun muassa päihdehoitopalveluiden riittävyydestä tai laadusta.