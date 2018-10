Sähköisiä palveluja tarjoavien kannattaa panostaa uusien, ikääntyvien käyttäjien neuvontaan. Apua pitäisi olla helposti saatavilla, kun käsissä on uusi puhelin, tietokone tai tablettilaite, sanoo asiantuntija Liisa Tiainen Vanhustyön keskusliitosta.

– Pikku kysymyksiä tulee paljon. Jos vastauksia ei saa, käyttö voi tyssätä siihen. Esimerkiksi, miten laitetta käytetään, miten läheteään sähköpostia tai miten skannataan viranomaisten vaatimia liitteitä, Tiainen sanoo.

Hätäavuksi liitto on koonnut SeniorSurf-verkkosivuilleen kartan paikoista, joissa digilaitteiden käyttöön saa apua. Listalla on lähes 400 paikkaa, paljon muun muassa kirjastoja. Liitto sekä innostaa sähköisten pankkipalvelujen ääreen, mutta pitää myös konttoripalvelujen puolta: omat raha-asiansa on voitava hoitaa haluamallaan tavalla, sillä se tuo itsenäisyyttä, sanoo Tiainen. Paine verkkopalvelujen käyttöön kasvaa sitä mukaa, kun konttorien ja nostoautomaattien määrä vähenee.

Kun pankin verkkotunnukset on hankittu, niillä voi tunnistautua muihinkin palveluihin kuten verottajan palveluihin ja terveystietojen Kanta-palveluihin.

– Digipalveluissa ikääntynyt käyttäjä arvostaa pysyvyyttä. Palveluntuottaja päinvastoin mielellään päivittää ja tuo uutta, Tiainen vertaa.

Hän myös neuvoo pyytämään apua laitteiden hankintaan.

– Kannattaa kysellä ennen kuin hankkii uuden laitteen. Hyvä neuvo on jättää rahapussi kotiin, kun lähtee ensi kertaa kauppaan puhelinta tai tablettia ostamaan. Sillä tavalla joutuu varmasti selvittämään itselleen, millaista laitetta tarvitsee, Liisa Tianen neuvoo.