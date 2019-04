Kannattaisiko asua pikkukaupungissa, vaikka työ on Jyväskylässä? Keuruulaiset Alamäet pitävät omin nokin elämistä oivana reissaamissyynä

Keuruun keskustan kupeessa Riitalahdessa asuvilla Alamäillä on tapana viettää juhannusta neljän muun ystäväperheen kanssa saunoen, ulkopelaillen ja veneillen. Isoon taloon ja rantamökkiin sijataan helposti petipaikat parillekymmenelle yöpyjälle.

Juhlapäivien meininki on tietenkin vain pikkuruinen syy sille, miksi Riikka ja Timo Alamäki asuvat poikiensa Aaron, 13, ja Anton, 3, kanssa Keuruulla, vaikka perheenäidin työ on Jyväskylässä. Sitä, onko ratkaisu taloudellisesti edullisin, he eivät ole laskeneet, koska se ei ole päätöksen ykkösperuste.

Elämäntilannettaan puntaroidessaan pariskunta tosin ynnää, että heidän asumistoiveensa ja harrastuskuvionsa tulisivat varmasti kalliiksi Jyväskylän – saati Tampereen tai Helsingin – seudulla.

– Missä asuisimme, jos emme täällä! Tällä hetkellä en voi kuvitella muuta paikkaa. Keuruu ja keuruulaisuus ovat jääneet meihin, olen kiintynyt tänne, aprikoi Riikka Alamäki.

– Olen aina halunnut olla ”omin nokkineen”. Tietysti edellytys on, että talossa on kaksi autoa – ja pitäähän maalla olla pihassa traktorikin, naureskelee Timo Alamäki ja viittaa kotitien lumitöitä varten hankittuun kalustoon.

Sanojensa mukaan ”lähes 100 vuotta yhdessä olleet” Alamäet ostivat rantatontin Keurusselän Riitalahdesta vuonna 2001. Koska tuolloin ei ollut varmaa, että he jäisivät Keuruulle, rakensivat he ensin mökin. Itse talo nousi vuonna 2006.

– Aarokin ehti asua rantamökissä puolivuotiaaksi. Mietimme, että jos lähdemme Keuruulta, jää tänne sentään kunnollinen kesäpaikka, Alamäet muistelevat.

– Timo on aina asunut järven rannassa ja halusi rantatontin, koska veneellä pitää kuulemma päästä kulkemaan. Hän sai valita paikan. Minä sain valita, mitä sille tehdään. Isolle tontille on sitten rakennettu ajan kanssa, Riikka Alamäki kertoo.

Rakennustekniikkainsinööriksi kouluttautuneen Riikka Alamäen arkipäivät alkavat kello 5.30. Neljänä päivänä viikossa hän suuntaa kello 7:ksi Jyväskylään, missä hän työskentelee Senaatti-kiinteistöillä projektipäällikkönä. Yhden päivän hän tekee etätöitä kotoa.

Rinta-Joupin Autoliikkeen Keuruun yksikön myyntipäällikkönä toimiva Timo Alamäki lähtee töihin vasta kello 10:ksi ja vie samalla Anton päivähoitoon. Aaro käy Kivelän koulua ja kulkee matkat paljolti pyörällä.

– Tärkeimmät syyt Keuruulla viihtymiseen ovat turvaverkot ja harrastusmahdollisuudet. Timon äiti asuu Kivelässä, ja Aaro menee usein koulun jälkeen hänen luokseen. Minunkin vanhempani ovat keskustassa ja auttavat monessa, Riikka Alamäki kuvailee.

Hän itse harrastaa liikuntaa, kuten kahvakuulailua, sählyä ja rapputreeniä. Perheenisä pelaa muun muassa jääkiekkoa ja tennistä sekä soittaa bändissä. Aaro on valinnut lajeikseen jalkapallon ja voimistelun. Matkat harrastukseen kuin harrastukseen vievät alle kymmenen minuuttia.

– Keuruulla on loistavat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja kulttuuria. Jos asuisimme vaikka Jyväskylässä ja harrastaisimme näin paljon, olisivat aikataulut hurjat ja hinnat kovat. Keuruulla kaikki on lähellä, retkeilypaikatkin, Timo Alamäki puntaroi.

Yhden puutteen pariskunta Keuruun runsaudensarvesta sentään keksii: yöelämää ei ole tarjolla.

– Viinilasilliselle ei voi noin vain pyörähtää – vaikka harvoinpa lapsiperheelliset pyörähtäisivätkään.

– Emme ole edes harkinneet muuttoa pois Keuruulta. Mutta järjestely edellyttää kyllä, että toinen on töissä täällä, molemmat eivät voisi kulkea.