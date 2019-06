Kannibaalit historiassamme – mikä on saanut ihmisen syömään toisia ihmisiä?

Hienostunut psykopaatti Hannibal Lecter hyytää elokuvissa ja tv-sarjassa. Eikä hän ole ainoa suursuosion saavuttanut fiktiivinen kannibaali. Ihmissyönnillä kauhistuttivat yleisöään jo antiikin näytelmäkirjailijat, löytyypä sitä suomalaisesta kansanrunoudestakin; tarina löytyy Kantelettaresta nimellä Joukosen nainen.

Kannibalismi kiehtoo. Siitä huolimatta tai sen vuoksi, että se on kulttuurissamme niin täydellinen tabu.

Arkeologisten löytöjen perusteella on kuitenkin syytä uskoa, että esihistorialliset ihmiset söivät myös toisia ihmisiä. Kivikautisilta asuinpaikoilta on löydetty ihmisluita, joita on käsitelty samalla tavoin kuin paikalta löytyneitä eläinten luita. Tällaisia löytöjä on tehty Suomestakin Ahvenanmaan Jettbölestä sekä viimeisimpänä Vantaalta Hommaksen kaivauksilta.

Sitä ei tiedetä, kuinka yleistä kannibalismi on ollut tai onko ihmisliha todella ollut vain ruoka muiden joukossa. Kuitenkin myös ihmiskunnan myöhemmästä historiasta tiedetään ihmissyöntitapauksia. Ne voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan sen mukaan, mikä on ollut lajitoveriin kajoamisen syy.

Koska kuitenkin haluatte tietää: ihmislihan kerrotaan maistuvan sian- tai linnunlihalta, ja ruumiista syödään yleensä raajojen lihakset, sydän ja maksa.

1. Ritualisti vie toisen voimat

Jo ”historiantutkimuksen isä” Herodotos kirjoitti skyyteistä, Euraasian arojen soturikansasta, joka söi vihollisiaan. Sotavankien lihan tai muiden ruumiinosien syöminen on ollut osa muun muassa maorien ja fidziläisten sotuririittejä. Asteekit uhrasivat vihollistensa sydämet sodanjumalalleen ja söivät heidän lihansa voitonjuhlissaan.

Toisaalta kannibalismi on saattanut kuulua myös hautajaisiin. Niin sitä kuin sotavangin syömistäkin harjoittaneita heimoja eli vielä 1960-luvulla Etelä-Amerikan ja Papua-Uuden-Guinean sademetsissä. Tuolloin Etelä-Amerikan wari’-kansa järkyttyi lähetyssaarnaajien käskystä haudata kuolleet. Jättää nyt omaiset kylmään likaiseen maahan matojen ahmittavaksi eikä syödä heitä takaisin suvun yhteyteen!

Ihmisen ruumiinosien nauttimista esiintyy myös joissakin perinteisen afrikkalaisen magian muodoissa; viime vuonna Etelä-Afrikassa parantajaksi itseään kutsunut mies tuomittiin apureineen vankeuteen kannibalistisesta murhasta. Rituaalisessa ihmissyönnissä onkin yleensä taustalla ajatus, että toisen ihmisen voiman voisi saada itselleen syömällä hänet.

2. Survivalisti syö kun ei muuta voi

Vuonna 1972 Uruguaysta Chileen matkalla ollut lentokone putosi Andien vuoristoon. Kun pelastajia ei kuulunut ja ruokaa ei koneessa kerta kaikkiaan ollut, eloonjääneet joutuivat tekemään äärimmäisen hätäratkaisun. He söivät maahansyöksyssä kuolleiden ruumiita.

Haaksirikot, piiritykset ja yleiset nälänhädät ovat tilanteita, jolloin saattaa olla pakko joko syödä toinen ihminen tai kuolla nälkään. Tällaiseen tilanteeseen joutuivat muun muassa Leningradin (Pietarin) asukkaat toisen maailmansodan aikaan ja pohjoiskorealaiset 1990-luvulla.

Yleensä kannibalismi on ollut vihoviimeinen vaihtoehto. Nälkiintyneet ovat sitä ennen syöneet mitä tahansa eläimiä rotista lähtien, jyrsineet puun kuorta ja keittäneet nahkakenkänsä. Sen jälkeenkin syödään mieluummin itsestään kuolleita kuin ryhdytään tappohommiin. ”Merten tapa” viittaa vanhaan käytäntöön arpoa syötäväksi tapettava merimies haaksirikkoutuneessa laivassa, mutta usein jouduttiin samalla arpomaan messikaverinsa teurastajaksi joutuva mies.

3. Patologinen kannibaali – yksinäinen intohimomurhaaja

Ujo, hiljainen, kohtelias mies, joka ei koskaan tekisi pahaa kenellekään – eihän? Yllättävän moni uhrejaan syönyt sarjamurhaaja on sopinut tähän kuvaukseen. Heistä kuuluisimpia ovat Joachim Kroll 1920-luvun Saksassa, Andrei Tšikatilo 1980-luvulla silloisessa Neuvostoliitossa ja Jeffrey Dahmer samoihin aikoihin Yhdysvalloissa.

Tällainen niin kutsuttu patologinen kannibalismi on häiriintyneiden yksilöiden omaehtoista toimintaa. Yleensä se on huipentuma siinä julmuuksien sarjassa, joita sarjamurhaaja tekee uhrilleen: raiskaa, kiduttaa ja tappaa. Tavoitteena on uhrin täydellinen tuhoaminen ja oman voimansa osoittaminen.

Vuonna 1981 japanilainen Issei Sagawa tappoi ja söi naisen, johon oli ollut pakkomielteisesti ihastunut. Vuosituhannen vaihteessa saksalainen Armin Meiwes etsi netistä vapaaehtoista miespuolista uhria syötäväkseen ja löysikin sellaisen. Vapaaehtoisuus ei pelastanut Meiwesia vankilatuomiolta.

Kirjoittaja valmistelee tietokirjaa kannibalismin historiasta. Teos ilmestyy syksyllä 2019 Salakirjat-kustantamolta.