Kansainvälisten adoptioiden määrä romahti Suomessa ennätyksellisen alas – Yksi syy selittää eniten

Kansainvälisten adoptioiden määrä romahti Suomessa viime vuonna käytännössä ennätyksellisen alas.

Adoptiolapsia saapui maahamme ulkomailta palvelunantajien välityksellä ainoastaan 52. Huippuvuonna 2005 heitä tuli jopa kuusi kertaa enemmän: 308.

– Vain vuosina 1985–1987 määrä oli pienempi kuin viime vuonna, kertoo adoptiolautakunnan sihteeri, ylitarkastaja Minna Malviniemi Valvirasta.

Tätä selittää se, että laki lapseksiottamisesta tuli voimaan vuonna 1985 ja kasvu alkoi siitä. Suunta kääntyi laskuun 2000-luvun puolivälin jälkeen.

Kansainvälisissä adoptioissa on käytettävä adoptiopalvelunantajaa, joita Suomessa ovat Interpedia, Pelastakaa Lapset ja Helsingin kaupunki.

Yksi syy ylitse muiden

Merkittävin syy ilmiön hiipumiselle maailmanlaajuisesti on, että lapsia vapautuu kansainväliseen adoptioon entistä vähemmän.

Aluetoiminnan johtaja Kristiina Mattinen Pelastakaa Lapsista kertoo, että Haagin adoptiokonvention eli -sopimuksen keskeinen periaate on subsidiariteettiperiaate: lapselle pitää ensisijaisesti löytää koti kotimaasta.

– Lapsia kansainväliseen adoptioon luovuttavissa maissa yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne sekä lastensuojelun menetelmät ovat kehittyneet niin paljon, ettei tarvetta kansainvälisille adoptioille ole, hän sanoo.

Myös hakijat vähentyneet

Tiedottaja Marja Utela Interpediasta kertoo, että myös adoption hakijat ovat vähentyneet pitkällä aikavälillä.

– Kansainvälisellä adoptiolla on monen mielessä maine pitkänä ja vaikeana prosessina. Hedelmöityshoidot ovat kehittyneet. Perheenperustamisen suosio on laskenut, ja monien nuorten elämäntilanne on epävarma, hän luettelee syitä.

Mattinen mainitsee myös yleisen taloudellisen tilanteen.

– Taloudellinen taantuma näkyi adoptioneuvontaan hakeutuvien määrässä laskevasti. Kiinnostus on kasvanut viime ja tänä vuonna.

Tänä vuonna vilkkaampaa

Kuluva vuosi näyttää ainakin osin vilkkaammalta kuin viime vuosi. Interpedian kautta Suomeen on tullut jo 32 lasta, enemmän kuin koko viime vuonna (28).

– Voimme ottaa hakijoita kaikkiin yhteistyömaihimme, eikä Suomen päässä ole jonoja. Prosessit ovat lyhyempiä kuin ne olivat jossakin vaiheessa, Utela sanoo.

Odotusajat hakemuksen lähettämisestä kohdemaahan lapsiesityksen saapumiseen ovat yksilöllisiä, lyhimmillään noin vuoden ja pisimmillään muutaman vuoden. Odotusaikaa edeltävät noin vuoden adoptioneuvonta ja luvan hakeminen.

Mattinen arvioi, että Pelastakaa Lapset pääsee tänä vuonna hyvinkin viime vuoden lukuun (15).

– Paikkoja on vapaana, eli voisimme lähettää enemmänkin hakemuksia Thaimaahan ja Filippiineille.

Kolmas adoptiopalvelunantaja Helsingin kaupunki ei ole ottanut uusia asiakkaita enää pitkään aikaan.

Vuodesta 1985 lähtien Suomeen on saapunut palvelunantajien välityksellä noin 4 700 adoptiolasta.

Adoptointi ulkomailta ilman palvelunantajaa on mahdollista poikkeustapauksissa, mutta siihenkin tarvitaan adoptiolautakunnan lupa.

– Viime vuonna tällaisia lupia myönnettiin kahden lapsen adoptoimiseen, Valviran Malviniemi kertoo.