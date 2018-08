Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi keräsi 30  000 nimeä alle viikossa – etenee eduskunnan käsittelyyn

Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi on kerännyt 50 000 vaadittavaa kannatusilmoitusta ja etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Allekirjoituksia alkoi kertyä toden teolla sen jälkeen, kun Länsiväylän kirjoittama juttu lakialoitteesta lähti leviämään sosiaalisessa mediassa 11. elokuuta. Alle viikossa saatiin kasaan lähes 30 000 allekirjoitusta.

Aloitteen vireillepanija, Finlaysonin luova johtaja Jukka-Pekka Kurttila, on positiivisesti yllättynyt loppukiristä.

– Mutta kyllä minä koko ajan olin varma, että 50 000 tulee täyteen, koska tämä asia on niin koskettava. Ihmisten on ehkä ollut vaikea ymmärtää, että tässä puhutaan suomalaisten tyttöjen silpomisesta, hän sanoo.Silpominen on tällä hetkellä Suomessa rikoslain vastaista, mutta lakialoitteen tekijät haluavat silpomisen kieltävän oman lain, joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomiset.

Kansalaisaloite peräänkuuluttaa erillislakia

Kansalaisaloitteella Kurttila toivoo saavansa aikaan hyvän parlamentaarisen keskustelun siitä, onko oikein, että suomalaisia tyttöjä silvotaan. Samalla hän toivoisi myös keskustelua poikien silpomisesta.

– Ollaan vähän jääty kehityksen junasta tässä keskustelussa. Toivon, että asia saadaan kuntoon, hän sanoo.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa silpomista ei ole kielletty erillislailla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti sunnuntaina STT:lle, ettei aikataulusyistä ehdi kommentoida kansalaisaloitetta. Aikaisemmin hän on puhunut erillisen silpomista kieltävän lain puolesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös myöntänyt 80 000 euroa käynnissä olevaan toimintaohjelmaan naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on puolestaan esittänyt julkisuudessa, ettei näe tarvetta erilliselle laille. Häkkäsen mukaan naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen on jo säädetty rangaistavaksi rikoslaissa.