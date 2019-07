Kansalaisaloitteen suosio on yllättänyt eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.), jonka toisella pääministerikaudella kansalaisaloitelakia alettiin säätää.

– Ajattelin silloin, että niitä tulisi muutama vuodessa eduskuntaan. Suosion kasvu on yllättänyt, Vanhanen sanoo Uutissuomalaiselle.

Kansalaisaloitteet myös työllistävät eduskuntaa yhä enemmän. Uudella eduskunnalla on käsittelyssä neljä aloitetta. Lisäksi tiedossa on kahdeksan aloitetta, joilla on eduskuntakäsittelyyn vaadittavat vähintään 50 000 allekirjoitusta mutta joita ei vielä ole luovutettu eduskuntaan.

Eduskunnan käsittelyssä tulee olemaan siis ainakin 12 kansalaisaloitetta, ja aloitteita ehtii tulla paljon lisääkin tällä vaalikaudella.

Laki tuli voimaan maaliskuussa 2012. Viime vaalikaudella eli valtiopäivillä 2015–2018 käsiteltiin 19 ja sitä edellisellä kuusi kansalaisaloitetta.

Kannattajamäärää ei syytä nostaa – ainakaan vielä

Vanhanen ei kuitenkaan näe, että tällä hetkellä olisi tarvetta nostaa kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyyn vaadittavaa kannattajamäärää. Sen sijaan hallitusohjelmaan on kirjattu, että aloitteen allekirjoittamisen ikäraja lasketaan 15 vuoteen.

– On mahdollista, että joskus myöhemmin määrää joudutaan pohtimaan, jos aloitteen allekirjoittaminen alkaa olla yhtä helppoa kuin peukutuksen laittaminen Facebookiin.

Kansalaisaloitteiden ruuhkasta kertoo se, että puhemiehen sijaan ne ottaa eduskunnassa vastaan eduskunnan lainsäädäntöjohtaja. Muutos tehtiin, kun Vanhanen nousi alkukesästä eduskunnan puhemieheksi.

– Talon sisällä linjasin niin, että kun näitä on nyt sen verran paljon tulossa, siirrytään ainakin minun kauteni ajaksi järjestelmään, jossa lainsäädäntöjohtaja ottaa eduskunnan puolesta aloitteet vastaan. Ensimmäiset aloitteet tällä menettelyllä on jo vastaanotettu.

Valiokunta päättää itsenäisesti aloitteesta

Eduskunnassa kansalaisaloitteen käsittely alkaa lähetekeskustelulla täysistunnossa, josta aloite menee valittuun valiokuntaan.

Valiokunta arvioi itsenäisesti, käsitteleekö se vai jättääkö käsittelemättä kansalaisaloitteen. Mikäli valiokunta ottaa aloitteen käsittelyyn, se laatii mietinnön eduskunnan täysistunnolle. Lakiehdotus käsitellään kahdessa ja toimenpidealoite yhdessä käsittelyssä.

– On myös mahdollista, että valiokunta ei ota aloitetta käsittelyyn ja se raukeaa vaalikauden päättyessä, Vanhanen kertoo.

Esimerkiksi jos valiokunnan työ ruuhkautuu, se voi jättää kansalaisaloitteet ja kansanedustajien aloitteet käsittelemättä, sillä etusijalla ovat hallituksen esitykset.

Kansalaisaloitteiden saama media- ja somejulkisuus luo kuitenkin painetta aloitteiden käsittelyyn hautaamisen sijaan.

– Paine niiden käsittelyyn ottamiselle valiokunnissa on suurempi kuin kansanedustajien aloitteiden, vaikka edustajien yhteisen aloitteen takana voi olla puoli miljoonaa äänestäjää, Vanhanen sanoo.

Poliittinen aktiivisuus muuttunut

Vanhasen mukaan kansalaisaloitteen suosion kasvu heijastelee muutoksia poliittisessa aktiivisuudessa.

– Aika monille yhteiskunnalliseksi osallistumiseksi riittää yksittäiseen asiaan tarttuminen, esimerkiksi nettiadressin allekirjoittaminen, mielenosoitukseen osallistuminen tai kansalaisaloitteen allekirjoittaminen.

Kansalaisaloitteiden kaava on ollut samantapainen vuodesta 2012 lähtien: jostakin asiasta nousee kohu ja siitä tehdään aloite.

– Aloitteiden saama media- ja somenäkyvyys on lisääntynyt, ja se nopeuttaa allekirjoitusten saamista, kertoo neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen oikeusministeriöstä.

Vanhanen nostaa esimerkiksi saimaannorpan verkkokalastuskieltoa koskevan kansalaisaloitteen, joka keräsi heinäkuun alussa parissa päivässä yli 50 000 allekirjoitusta. Aloite sai kimmokkeen useista saimaannorpan poikasten eli kuuttien verkkokuolemista heinäkuun alussa, jolloin verkkokalastuskielto Saimaalla päättyi.

– Aloite on tyyppiesimerkki siitä, miten oikeaa hetkeen ajoitettu aloite herättää voimakkaita tunnereaktioita ja saa liikettä ihmisin. Se on hyvin erilainen kuin menettely, jolla kymmenkunta vuotta sitten neuvoteltiin ilman dramatiikkaa kalastajien ja muiden kanssa kalastusrajoituksista, joilla saimaannorpan kanta saatiin kasvuun.

Vain kaksi johtanut lainsäädäntöön

Vaikka kansalaisaloitteita etenee eduskuntaan kiihtyvää tahtia, vain kaksi aloitetta vuodesta 2012 lähtien on edennyt lainsäädäntöön saakka: laki sukupuolineutraalista avioliitosta ja äitiyslaki, joka sallii naisparin lapselle kaksi äitiä jo ennen syntymää.

– Aloitteet ovat kuitenkin myös muuten vaikuttaneet lainsäädäntöön. Esimerkiksi kellojen siirtelystä luopumista esittänyt aloite johti siihen, että Suomi piti näkyvästi asiaa esillä EU:ssa, sanoo Huotarinen.

Vanhasen mukaan kansalaisaloitteet on otettava huomioon, koska niiden takana on merkittävä määrä ihmisiä.

– Demokratian pitää kyetä vastaamaan kansalaisten tärkeiksi kokemiin asioihin. Vaikka aloite itsestään ei tuottaisi muutosta lainsäädäntöön, sillä voi olla välillinen vaikutus puolueiden ohjelmiin ja virkamiesten valmistelussa oleviin asioihin. Aloitteet eivät mene hukkaan, Vanhanen vakuuttaa.

Myös muilla keinoilla agendalle

Vanhanen kuitenkin muistuttaa, että asioiden saamiseksi politiikan agendalle on myös muita keinoja kuin kansalaisaloite: vaikuttaminen suoraan ministereihin, kansanedustajiin ja eduskuntaryhmiin sekä meneminen mukaan puolueiden toimintaan.

– Usein jokin asia edetäkseen tai noustakseen päätöksentekoon vaatii, että se nostetaan esille jonkin puolueen sisällä, tehdään ohjelmatyötä ja seuraavissa hallitusneuvotteluissa se saattaa nousta tärkeäksi, jopa kynnyskysymykseksi.

Myös kansalaisaloitteiden alullepanijoita ja allekirjoittajia Vanhanen innostaa puoluetoimintaan.

– Sillä voi saada enemmän muutosta aikaan, joskin julkista keskustelua voi olla vähemmän.