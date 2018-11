Kansalaispuolue sanoo ei vaaliliitoille kevään eduskuntavaaleissa

Kansalaispuolue lähtee kevään eduskuntavaaleihin omalla listallaan ilman vaaliliittoja Keski-Suomessa. Asiasta päätti Kansalaispuolueen Keski-Suomen aluetoimikunta kokouksessaan sunnuntaina 25. marraskuuta.

Aluetoimikunta nälee parempana tehdä vaalityötä tiiviisti omalla ryhmällä ja oman näköisellä kampanjalla, koska näin saadaan enemmän joustavuutta toimintaan ja työskentelytapoihin eikä olla sidottuja toisten puolueiden kampanja-aikatauluihin.

Kansalaispuolueen eduskuntavaaliehdokkaiksi on toistaiseksi valittu Hannele Neuvonen Äänekoskelta sekä Kari Keto ja Urpo Lohi Jyväskylästä. Ehdokasasettelu on puolueen mukaan vielä kesken, ja tavoitteena on täysi lista.