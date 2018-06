Kansalaispuolueen johtajuuskiista käräjillä – "Väyrysen torikokous vastaan Kilpeläisen juntta"

Kansalaispuolueen kiistoissa vedettiin esiin Terijoen hallitus jälleen perjantaina. Helsingin käräjäoikeudessa aloitettiin puolueen jäsenyydestä ja johtajuudesta kiistelevän Paavo Väyrysen nostamien kanteiden käsittely.

– Omista poliittisista manöövereistään johtuen Väyrynen on keksinyt tällaisen Terijoen hallituksensa torikokouksen, jonka hän väittää olevan päätösvaltainen. Yhdistyksen yleisen kokouksen voi kutsua kokoon vain hallitus, ja tätä yritetään kyseenalaistaa hyväksikäyttämällä eri viranomaisia, sanoo kilpailevan kansalaispuolueryhmittymän puheenjohtaja Sami Kilpeläinen.

Josif Stalin nimitti talvisodan aikaan niin sanotun Terijoen hallituksen, josta piti tulla Neuvostoliiton valtaaman Suomen uusi hallitus. Terijoen hallitukseen on kansalaispuolueen väännöissä viitattu aiemminkin.

Kyseessä oli valmisteluistunto, sillä oikeuden puheenjohtajan mukaan uusia väitteitä ja todisteita on esitetty niin paljon, että ne pitää käydä läpi ennen pääkäsittelyä.

Oikeussalissa olivat vastaajina paikalla puheenjohtaja Sami Kilpeläinen, varapuheenjohtaja Piia Kattelus ja hallituksen jäsen Tuula Komsi, jotka valittiin kiistellyssä kokouksessa maaliskuussa.

Väyrynen ei ollut oikeussalissa, vaan häntä edusti valmisteluistunnossa oikeustieteen tohtori Kari Uoti.

Väyrynen vaatii, että oikeus mitätöi puolueen kokouksissa helmi-maaliskuussa tehdyt päätökset jäsenten erottamisesta, hyväksymisestä ja uuden hallituksen nimeämisestä. Väyrynen itse kuuluu erotettuihin jäseniin.

Monimutkainen kuvio

Kansalaispuolueen johtajuuskiista on melkoinen vyyhti. Puolueessa on kaksi ryhmittymää, jotka kiistelevät siitä, kenen järjestämissä kokouksissa puolueelle on valittu todellinen hallitus.

Uotin mielestä tapaus kiteytyy helmikuussa pidettyyn kokoukseen, jossa 11 Väyrystä tukevaa puolueen jäsentä erotettiin maksamattomiin jäsenmaksuihin vedoten samalla, kun jäseniksi otettiin 8 uutta ihmistä. Tuolloin puolueessa oli 36 jäsentä.

– Jäsenistö on pyritty muokkaamaan sellaiseksi, että se tukee tätä kolmen koplaa eli Kilpeläisen junttaa. Päätökset määrättiin täytäntöönpanokieltoon, mutta näitä erotettuja ei silti kutsuttu yhdistyksen kokoukseen maaliskuun alussa, Uoti sanoo.

Maaliskuun alussa pidetyssä yhdistyksen yleiskokouksessa valittiin uusi puoluehallitus ja Kilpeläinen sen puheenjohtajaksi. Samana päivänä yhdistyksen hallituksen kokouksessa Väyrynen ja Seppo Hauta-aho erotettiin.

Väyrysen joukot olivat kuitenkin pitäneet samana päivänä oman, erillisen kokouksensa, jossa muun muassa Väyrynen ja Hauta-aho valittiin puolueen hallitukseen.

"Väyrynen yrittää toimia liian suurella mandaatilla"

Päätökset asetettiin täytäntöönpanokieltoon keväällä. Uoti ja kansalaispuolueen asianajaja Antti Sorjonen kävivät kiivasta keskustelua siitä, mitä kiellolle pitäisi tehdä.

– Jos täytäntöönpanokielto kumotaan, asiattomasti toimineiden henkilöiden annetaan kaapata valta tässä puolueessa. Jäseniä on valittu ja erotettu mielivaltaisesti, Uoti sanoo.

Sorjosen mukaan helmikuussa erotettujen jäsenten osalta täytäntöönpanokiellolle ei ole perusteita, sillä he eivät itse moittineet päätöstä.

– Väyrynen yrittää toimia tässä liian suurella mandaatilla. Asia olisi erilainen, jos hänet itsensä olisi erotettu silloin. Lisäksi se, että puolueeseen on otettu jonkun kavereita, on poliittista toimintaa, ei juridinen syy toimeenpanokiellon voimassa pitämiseen, Sorjonen sanoo.

Täytäntöönpanokiellon kohtalosta annetaan kansliapäätös ensi tiistaina. Itse pääkäsittely järjestetään elokuun puolivälissä.