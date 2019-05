Kansallismieliset populistit kärjessä Italiassa, Ranskassa ja Britanniassa – EU-myönteisten liberaalien ja vihreiden menestys vie terää populistien nousulta

Kansallismieliset oikeistopopulistit kuuluvat eurovaalien voittajiin eri puolilla Eurooppaa, vaikka etukäteen ennakoitu iso jytky näyttääkin jäävän toteutumatta.

Italiassa sisäministeri Matteo Salvinin oikeistopopulistinen Lega-puolue on saanut suurimman äänisaaliin eurovaaleissa. Alustavan vaalituloksen mukaan puolue saa vajaat 34 prosenttia äänistä.

Toisena on keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue 23,5 prosentin ääniosuudella. Se peittosi Salvinin puolueen hallituskumppanina toimivan Viiden tähden liikkeen.

Vaalitulos vahvistaa Salvinin asemaa hallituksessa. Hän riemuitsi puolueensa menestystä tviittaamalla hymyilevän selfien, jossa hän kannattelee "Italian suurin puolue" -kylttiä. Salvinin puolue on ottanut jättiloikan edellisistä eurovaaleista, joissa se sai vain kuuden prosentin kannatuksen.

Jotkut asiantuntijat ovat povanneet Italiaan uusia vaaleja, jos Lega saa vahvan tuloksen, mutta Salvini itse on tyrmännyt ajatuksen kampanjansa aikana.

– Jos Lega voittaa, mikään ei muutu Italiassa, mutta kaikki muuttuu Euroopassa, huomisesta lähtien, hän sanoi sunnuntaina.

Salvini on esiintynyt Euroopan kansallismielisen laitaoikeiston johtajana, ja EU-parlamenttiin suunnitellaan hänen johdollaan uutta oikeistopopulistista ryhmittymää. Mukana yhteistyöaikeissa ovat muun muassa perussuomalaiset sekä Ranskan Marine Le Penin puolue, joka on istunut jo viime vaalikaudella Legan kanssa samassa parlamenttiryhmässä.

– Miljoonat italialaiset ovat antaneet meille historiallisen tehtävän, Salvini hehkutti tiedotustilaisuudessaan Politicon mukaan.

– Kyse ei ole vain meistä, kyse on myös Marine Le Penistä ja (Britannian populistijohtaja) Nigel Faragesta, hän sanoi.

Ranskassa Le Pen päihitti Macronin

Ranskassa Le Penin puolue on ennusteiden mukaan nousemassa suurimmaksi puolueeksi 23,5 prosentin kannatuksella. Tulos kirvelee presidentti Emmanuel Macronia, jonka vahvasti EU-myönteinen Renessanssi-ryhmä on jäämässä kakkoseksi 22,5 prosentin kannatuksella. Ranskassa EU-vaaleja on pidetty kansanäänestyksenä Macronin asemasta, ja ykköspuolueen paikka olisi tuonut uudistusmieliselle Macronille vahvan aseman EU-pöytiin.

Macronin edustamat liberaalit kuuluvat kuitenkin EU-tasolla voittajiin, ja liberaali Alde-ryhmä on Macronin vetoavulla kasvamassa selvästi nykyisestä.

Britanniassa EU-vastainen brexit-puolue on kahminut odotetusti paljon ääniä. Guardianin mukaan Nigel Faragen perustama puolue on kärjessä vajaan 32 prosentin kannatuksella, kun 12 äänestysalueesta 10 on laskettu. Muuta Eurooppaa heijastellen myös Britanniassa EU-myönteiset liberaalidemokraatit sekä vihreät kuuluvat selviin voittajiin. Pääministeri Theresa Mayn konservatiivipuolue puolestaan on kärsimässä rökäletappion ja jäämässä viidenneksi suurimmaksi.

Hollannissa Wildersin puolue menettämässä kaikki paikkansa

Hollannissa Geert Wildersin oikeistopopulistinen Vapauspuolue on menettämässä kaikki paikkansa europarlamentissa, kertoo uutistoimisto ANP. Wildersin puolueella on ollut parlamentissa neljä paikkaa. Sen ääniä on syönyt kaksi vuotta sitten perustettu euroskeptinen populistipuolue FvD, joka on saamassa parlamenttiin kolme paikkaa.

Hollanti äänesti EU-vaaleissa torstaina. Vaalivoittoon on menossa jo aiemmin julkistettujen ovensuukyselyjen mukaisesti työväenpuolue, joka on nostamassa paikkamääräänsä kolmesta kuuteen. Työväenpuolueen kärkiehdokas on Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, joka pyrkii nyt komission johtoon.

Hollannille on EU-parlamentista jyvitetty yhteensä 26 paikkaa, joista vihreät nappaa kolme.

Ruotsidemokraateille kannatusloikka, ympäristöpuolue pakitti

Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat pitäneet kärkipaikkansa ja saaneet 23,6 prosentin kannatuksen eurovaaleissa. Tulos tarkoittaa, että sosiaalidemokraatit säilyttävät viisi paikkaa europarlamentissa.

Maltillinen kokoomus paransi tulostaan selvästi ja keräsi äänistä 16,8 prosenttia. Se nosti paikkamääränsä kolmesta neljään.

Ruotsidemokraattien kannatus nousi 15,4 prosenttiin, kun se oli edellisissä eurovaaleissa 9,7 prosenttia. Puolueen paikkamäärä nousi kahdesta kolmeen.

Ympäristöpuolue pakitti verrattuna viime vaaleihin. Kannatus jäi 11,4 prosenttiin, ja sen paikkamäärä parlamentissa putosi neljästä kahteen.

Liberaalit onnistuivat säilyttämään paikkansa europarlamentissa, sillä he ylsivät niukasti yli neljän prosentin äänikynnyksen. Feministipuolue menetti ainoan parlamenttipaikkansa.

Virossa puolestaan EU-myönteinen reformipuolue on kerännyt eurovaaleissa suurimman äänisaaliin. Se sai reilut 26 prosenttia äänistä ja säilytti parlamentissa kaksi paikkaa. Toiseksi eniten eli reilut 23 prosenttia äänistä sai sosiaalidemokraattinen puolue, joka tuplasi paikkamääränsä yhdestä kahteen.

Keskustapuolue oli kolmas reilun 14 prosentin kannatuksella, ja se säilytti parlamentissa yhden paikan. Kansallismielinen Ekre-puolue sai parlamenttiin niin ikään yhden edustajan. Sen äänisaalis oli vajaat 13 prosenttia.

Kreikassa luvassa ennenaikaiset vaalit

Kreikassa keskustaoikeistolainen Uusi demokratia päihitti pääministeri Alexis Tsiprasin vasemmistolaisen Syriza-puolueen.

Tsiprasin puolueen äänisaalis jäi alle 24 prosenttiin, kun Uusi demokratia sai hieman yli 33 prosenttia äänistä.

Pääministeri Tsipras on ilmoittanut, että maassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit ensi kuussa. Vaalipäivä on näillä näkymin 30. kesäkuuta.