Suomen kansallispuistojen ennakoidaan säilyttävän viime vuosien huippusuosionsa kuluvana vuonna. Matkailun edistämiseen keskittyvä Visit Finland arvioi lämpimän alkukesän innostavan turisteja kotimaan matkakohteisiin.

Kansallispuistot ovat houkutelleet viime vuosina jatkuvasti enemmän vierailijoita. Metsähallitus kertoo suosion huipentuneen ennätykselliseen kolmeen miljoonaan vierailijaan vuonna 2017.

Kansainvälisten matkailijoiden kiinnostusta on siivittänyt Lonely Planetin myöntämä arvostettu Best in Travel -status, jonka Suomi sai viime vuonna.

Visit Finlandin tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen arvioi tiedotteessa, että kansallispuistoilla oli merkittävä rooli statuksen saamisessa. Wakonen uskoo, että kasvua matkailuun voidaan odottaa ainakin Yhdysvalloista, Kiinasta ja Japanista.