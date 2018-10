Kansan rangaistushalukkuus vaihtelee – Kemal tuomitaan samasta rikoksesta ankarammin kuin Matti

Kansalaisten asenteet ja arvomaailma vaikuttavat heidän tuomiohalukkuuteensa. Tutkimuksessa maallikoiden antamat tuomiot rikoksista vaihtelivat sen mukaan, millaisia ominaisuuksia tekijöillä oli. Esimerkiksi nimeltään ulkomaalaiselle langetettiin samoista rikoksista ankarampia tuomioita kuin suomalaisnimisille.

Tutkijan mukaan ei voidakaan puhua kansan yleisestä oikeustajusta, koska asenteissa on hajontaa. Siksi liian yksinkertaistavia väestökyselyitä ei myöskään tulisi käyttää kriminaalipolitiikan ohjenuorana.

Tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista selvitti rangaistusasenteita Pohjoismaissa kerätyn aineiston pohjalta.

Tutkimusaineistona oli kysely, jossa lähes tuhat suomalaista antoi tuomioita kuvitteellisista rikoksista.

– Usein puhutaan yleisestä rangaistusasenteesta, mutta se ei selitä annettuja tuomioita kovin hyvin. Myös yksittäisellä henkilöllä voi olla rangaistuspäätösten takana monenlaisia asenteita, jotka vaikuttavat hänen antamiinsa tuomioihin.

Huumeet ja ulkomaalaisuus kovensivat tuomioita

Kuvitteellisissa rikoskuvauksissa vaihtuvia muuttujia olivat tekijän sukupuoli, etninen tausta, rikoshistoria, sosiaaliset ongelmat ja päihteiden käyttö.

Tekijän ulkomaalaistausta kovensi rangaistuksia. Samassa kotiväkivaltajutussa 33 prosenttia vastaajista määräisi Matti-nimiselle tekijälle ehdotonta vankeutta, kun Kemal-nimiselle ehdotonta määräisi 40 prosenttia.

Samasta raiskausjutusta puolestaan 68 prosenttia vastaajista langettaisi Vesalle ehdotonta vankeutta mutta 78 prosenttia Mustafalle. Sekä naiset että miehet tuomitsivat vierasnimisen kovempaan rangaistukseen, mutta miehet useammin.

Myös asenteet eri päihteisiin vaikuttavat tuomioihin. Huumeiden käyttö kovensi rangaistuksia, mutta alkoholin käyttö ei.

Tutkimus julkaistiin elokuussa Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention -lehdessä. Tulokset perustuivat vuonna 2009 kerättyyn kansalaisten oikeusasenteita koskevaan aineistoon.