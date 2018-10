Kansanedustaja Anna Kontula: "Tämähän on yhtä turnajaista "

Toisen kauden kansanedustaja, sosiologi Anna Kontula (vas.) on kirjoittanut uutuuskirjan omien kokemustensa ja havaintojensa sekä kansanedustajakollegoiden haastattelujen pohjalta.

Kirjassa kerrotaan muun muassa, millainen työpaikka eduskunta on, miten kansanedustajien välinen hierarkia toimii ja miten valtaa jaetaan eduskunnassa. Kirjassa käydään läpi myös kansanedustajien elämänhallinnan ongelmia, alkoholismia ja salasuhteita, mutta ne jäävät sivurooliin.

– Alkoholikulttuuri on siistiytynyt ja seksuaalinen häirintä vähentynyt radikaalisti, Kontula kertoi kirjansa julkistamistilaisuudessa keskiviikkona ja pahoitteli, jos joku oli tullut tilaisuuteen seksi- ja viinaotsikoiden takia.

– Tässä on hyvin vähän seksiä ja viinaa.

Kirjaa kommentoinut ex-kansanedustaja Liisa Hyssälä (kesk.) sanoi pitävänsä normaalina, että myös eduskunnassa syntyy suhteita.

– Mitä kummallista siinä on, jos aikuiset löytävät uusia suhteita ja entiset päättyvät, Hyssälä sanoi.

Ihmiset riitelevät

Kontulan mukaan kirja kertoo konfliktista, koska edustuksellinen demokratia tarkoittaa sitä, että erilaisia ihmisiä kootaan eri puolilta Suomea riitelemään. Kontula totesi, että tällainen edustuksellinen demokratia on toiminut vuosisatojen ajan hyvin, mutta ongelma kansanedustajien kannalta on se, ettei ihmisiä ole rakennettu ristiriitoja varten.

– Jos elää konfliktissa pitkään, stressitaso lähtee nousuun, johon voi vaikka kuolla.

Kontula kertoi, että ihmisiä laitetaan ympäristöön, jossa he voivat huonosti.

– Tässä kunnossa heidän pitää tehdä päätökset, jotka vievät maata eteenpäin. Ei hyvä tilanne, Kontula sanoi.

Velvollisuus hamuta valtaa

Kontulan mukaan poliitikon velvollisuus on hamuta valtaa. Muuten hän on huono ja laiska. Kirja kertoo, miten kansanedustajat ratkaisevat jatkuvassa konfliktissa elämisen.

– Jos taas kaikki koko ajan hamuavat yhtä vallankäytön paikkaa, tämähän on yhtä turnajaista. Siksi eduskunnassa on aika monia hierarkiasäännöksiä, Kontula kertoi.

Osa hierarkioista on kirjattu sääntöihin, osa on kirjoittamattomia asioita. Konflikteja ehkäistään myös normeilla.

Kansanedustajilla on myös suojasatamia, joita ovat muun muassa omat eduskuntaryhmät. Mutta ajoittain ilmapiiri on sielläkin tulehtunut. Silloin kansanedustaja hakee suojaa muualta ja siksi eduskunnassa on paljon erilaisia miniyhteisöjä.

– Ilman suojaa ei pärjää tai jaksa kauan, Kontula sanoi.

– Tämä on jatkuvaa konfliktien kanssa elämistä, Hyssälä peesasi Kontulaa.

Kohtuuton taakka

Hyssälä muistutti kansanedustajan työn raskaudesta, väsymyksestä ja uupumuksesta. Kansanedustaja on töissä sekä arkena että viikonloppuisin.

– Ei ole aikaa, jossa ei olisi työssä.

Kontula kuvaa kirjassa, että kun menee kauppaan, miten pitää käyttäytyä.

– Tämä on kohtuuton taakka, jonka ymmärrän nyt vasta täydellisesti, kun en ole enää eduskunnassa. Se on hirvittävää. Se on niin raskasta, että sitä ei käsitä, Hyssälä kertoi.

Hän huomautti, että maakunnasta tulevan kansanedustajan ja Helsingissä asuvan kansanedustajan työt ovat kuin eri ammatti. Helsinkiläinen kansanedustaja tulee töihin ratikalla. Maakunnasta saatetaan ajaa viisi tuntia suuntaansa.

– Itsekin olen parikymmentä vuotta likapyykkipussukkaa vienyt toiseen maakuntaan. Mitään muuta konstia ei ole, kun työpäivät ovat niin pitkiä.

Kontula säesti ja sanoi, että hänellä on Helsingin asunnossa pesukone, mutta sitä ei saa enää käyttää, kun hän saapuu kämpille. Pyykit on raahattava likapussissa Tampereelle.

Surupuku kaapissa

Eduskunnan valiokuntien toimintaa tutkinut professori Anna Holli kertoi, että perustuslain ohella valtava joukko kirjoittamattomia sääntöjä ohjaa kansanedustajien työtä. Hänestä Kontulan kirjan voi lukea vaali-, paljastus- tai valistuskirjana.

Kirja avaa suurelle yleisölle eduskunnan todellisuutta ja päätöksentekomenettelyä. Se kertoo epävirallisista normeista, jotka sääntelevät yksittäisen ihmisen toimintaa eduskunnan sisällä.

– Se, mitä en tiennyt tutkijana oli se, että kansaedustajalla on surupuku komerossa äkillisiä suruistuntoja varten. Enkä ollut kiinnittänyt riittävästi huomiota ministeriaition vakiintuneeseen istumajärjestykseen.