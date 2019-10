Kansanedustaja Ari Koponen hakee Brother Christmas -tuomioonsa valituslupaa suoraan korkeimmasta oikeudesta

Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen hakee rahankeräystuomioonsa valituslupaa suoraan korkeimmasta oikeudesta (KKO), kerrotaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta STT:lle. Koponen ei halunnut kommentoida STT:lle, miksi hän hakee lupaa suoraan KKO:sta, koska asia on keskeneräinen.

Myöskään Koposen valituslupahakemus ei ole vielä julkinen.

Hyväntekeväisyyshahmo Brother Christmasina tunnetuksi tullut Koponen tuomittiin syyskuussa käräjillä rahankeräysrikoksesta päiväsakkoihin. Käräjäoikeuden mukaan Brother Christmasille oli kerätty ilman rahankeräyslupaa 180 000 euroa. Rahaa kerättiin myymällä rintanappeja ja rannerenkaita 10–25 euron hintaan. Koska tuotteista pyydetty hinta ei vastannut tuotteiden markkinahintaa, oikeus katsoi, ettei kyse ollut aidosta tuotemyynnistä vaan luvattomasta rahankeräyksestä.

Kaksi Koposen yhdistyksen hallituksen jäsentä oikeus jätti tuomitsematta rangaistukseen, koska heidän osuutensa rikokseen oli vähäinen.

Koponen piti tuoreeltaan käräjätuomiota epäreiluna ja kohtuuttomana, koska hänen mukaansa kyse oli hyväntekeväisyystyössä tehdystä muotovirheestä. Laittomaksi katsottu Koposen toiminta ajoittui vuoteen 2017 ennen hänen kansanedustajuuttaan.

Ennakkopäätösvalitus vaatii vastapuolen suostumuksen

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun voi hakea hovioikeuden sijasta suoraan korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Edellytyksenä ennakkopäätösvalitukselle on kuitenkin, että muutoksenhakijan vastapuoli on antanut siihen suostumuksensa. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat, jonka mukaan syyttäjä on antanut Koposen ennakkopäätösvalitukselle suostumuksensa.

Korkein oikeus voi myöntää Koposen valitukseen luvan vain ennakkopäätösperusteella. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla. Jos KKO siis katsoo, että kyse on tämän luontoisesta asiasta, voi se myöntää ennakkopäätösvalitusluvan Koposelle.