Kansanedustaja Könttä joutui selittämään lippalakkiaan – "Minulla ei ole selvää kantaa pelimonopoliin"

Jyväskyläläisen kansanedustaja Joonas Köntän (kesk.) kriittiset kannanotot Veikkauksen toiminnasta ja Suomen rahapelimonopolista joutuivat tiistaina outoon valoon, kun Iltalehti nosti esiin kaksi Köntän sosiaalisessa mediassa julkaisemaa kuvaa, joissa hän esiintyy Unibetin lippalakissa.

Unibet on Ruotsissa perustettu mutta nykyisin Maltalla rekisteröity rahapeliyritys. Verkkopelejä tarjoavan yhtiön maajohtaja on julkisuudessa ottanut kantaa Suomen rahapelimonopolin purkamisen puolesta (Yle 18.4.2016).

Kuvat ovat ajalta, jolloin Könttä ei vielä ollut kansanedustaja. Ensimmäinen on julkaistu kesällä 2017 ja toinen kesällä 2018. Köntän mukaan on pelkkää sattumaa, että hänellä on kuvissa yksityisen vedonlyöntiyrityksen lakki.

– Olen postannut someen useita kuvia, joissa minulla on jonkin yhtiön hattu tai erilaisia logoja. En mainosta uhkapeliyrityksiä, enkä ajatellut, että vuosia vanha kuva koettaisiin mainokseksi.

Vanhempi kuvista on otettu Ruisrockista, jossa Könttä oli Unibetin vieraana. Yhteistyö yrityksen kanssa rajoittuu Köntän mukaan tähän tilaisuuteen.

– Olimme katsomassa Ultra Brata. Saimme festariliput, ruokaa ja lippalakit, siinä kaikki. Mitään muuta en ole yritykseltä saanut.

Unibetin toiminnasta yrityksenä Köntällä ei ole selvää näkemystä.

– En ole siihen kovin tarkkaan tutustunut.

Könttä on viimeaikaisissa kirjoituksissaan esittänyt, että Veikkauksen toiminnasta ja asemasta tehtäisiin selvitys. Hän painottaa, ettei hänellä ole selvää kantaa rahapelimonopoliin.

– Olen pyytänyt, että Veikkauksen asemaa selvitettäisiin. Haluaisin nähdä sen selvityksen ja muodostaa sen jälkeen kantani monopolitoimintaan.

Köntällä on kuitenkin selkeä mielipide Veikkauksen markkinoinnista ja rahapeliautomaateista. Hän on monien muiden poliitikkojen tavoin kritisoinut Veikkauksen mainontaa ja kannattaa pelikoneiden poistamista kaupoista, kioskeista, ravintoloista ja huoltoasemilta.

– Suomessa on Ruotsiin verrattuna yli kaksinkertainen määrä pelikoneita. Minusta niitä on aivan liikaa, ja liikaa on myös peliongelmista kärsiviä ihmisiä. Pelaamista ei myöskään saisi ihannoida ja arkipäiväistää niin kuin Suomessa nyt tehdään.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) torjui äskettäin ajatuksen pelikoneiden rajoittamisesta pelisaleihin ja kasinoihin (KSML 3.9.). Könttä toteaa olevansa eri mieltä puoluetoverinsa kanssa.

– Keskustan sisällä ei ole asiasta keskusteltu, joten en tiedä, mitä mieltä puolueessa yleisesti ollaan. Mutta uskon, että en ole ainoa, joka kannattaa pelikoneiden määrän vähentämistä.