Poliisijohdon virkarikosjutussa kuullaan tänään kansanedustaja Kari Tolvasta (kok.). Hänet on kutsuttu todistajaksi, koska Tolvanen johti Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikköä vuosina 2001–2011.

Tolvasta ei epäillä rikoksista.

Jutun keskiössä on Helsingin huumepoliisin 2000-luvun alussa perustettu ja vuonna 2008 tuhottu vinkkimiesrekisteri. Syyttäjä pitää rekisterin tuhoamista ja tietolähteiden rekisteröimättömyyttä sen jälkeen laittomana. Ongelma rekisteröimättömyydessä kiteytyy useiden oikeussalissakin kuultujen puheenvuorojen mukaan siihen, että rekisteröimättömyys tekee poliisitoiminnan laillisuusvalvonnan vaikeaksi, ellei peräti mahdottomaksi.

Tolvanen on kertonut poliisin kuulusteluissa, että Jari Aarnion vuosina 1999–2013 johtama Helsingin huumepoliisi oli poliisin niin sanottu tiedusteluyksikkö, johon tietolähdetoiminta oli keskittynyt laitoksessa. Koska huumepoliisi sai tietoa alamaailman sisältä, myös väkivaltarikosyksikkö turvautui Tolvasen mukaan ajoittain huumepoliisin apuun. Tolvanen ja Aarnio tutustuivat työn merkeissä, mutta heistä ei tullut hänen mukaansa läheisiä ystäviä.

– Aarnio oli pitkäaikainen työkaveri, vapaa-aikana liikuimme yhdessä esimerkiksi yhteisten tuttavien syntymäpäivillä. Spontaanisti kävimme esimerkiksi oluella kahdestaan muutamia kertoja tämän parinkymmenen vuoden aikana. Hän ei ole perhetuttu eikä henkilökohtainen ystävä minun mittapuuni mukaan, Tolvanen sanoi kuulusteluissa.

Helsingin poliisilla ei ollut virallista rekisteriä

Tietolähderekisteristä ei ollut Tolvasen mukaan Aarnion kanssa puhetta. Tolvasella oli käsitys, ettei Helsingin poliisilla ollut mitään virallista tietolähderekisteriä. Väkivaltarikosyksikkökin käytti omia tiedonantajia, mutta Tolvasen mukaan vain satunnaisesti yksittäisissä jutuissa. Hänen mukaansa tietolähderekisterin toteuttaminen oli lähtökohtaisesti poliisijohdon vastuulla.

– Lähtökohta on kai, että poliisipäällikkö vastaa toiminnasta. Poliisihallituksella ja määräyksen antajilla on velvollisuus järjestää valtakunnallinen koulutus ja tarkempi ohjeistus, jotta toiminta on yhdenmukaista eri poliisiyksiköissä, hän vastasi kuulustelijalle maaliskuussa 2017.

Vuosina 2002–2014 Helsingin poliisilaitosta johti poliisikomentaja Jukka Riikonen, joka on yksi kahdeksasta epäillystä jutussa. Riikonen on kertonut itse, ettei hän tiennyt mahdollisesta määräysten ja säännösten rikkomisesta johtamassaan laitoksessa. Syytettynä on huumepoliisissa toimineiden virkamiesten ja Helsingin poliisin ex-johdon lisäksi myös poliisihallituksessa työskennelleitä virkamiehiä.

Kaikki muutkin epäillyt kiistävät syytteet.

Oikeudessa kuullaan myös myös Aarnion alaisuudessa työskennelleitä huumepoliiseja. Heistä esimerkiksi Aarniotakin sijaistanut, nyt jo eläkkeellä oleva huumepoliisi on kertonut kuulusteluissa, ettei ollut missään tekemisissä rekisterin kanssa, koska se oli Helsingin huumepoliisissa "pienen piirin juttu".