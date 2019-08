Kansanedustaja Petri Honkonen tähtää keskustan varapuheenjohtajaksi – pesti saattaa avautua jo kahden viikon kuluttua ylimääräisessä puoluekokouksessa

Saarijärveläinen toisen kauden kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) haluaa keskustan varapuheenjohtajaksi.

– Minua on pyydetty eri puolilta Suomea varapuheenjohtajaehdokkaaksi. Oman sukupolveni edustajana olen valmis puolueen vastuutehtäviin, Honkonen, 31, sanoi Keskisuomalaiselle.

Keskustalle voidaan valita uusi varapuheenjohtaja jo 7. syyskuuta ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa, jos nykyisestä varapuheenjohtajasta, elinkeinoministeri Katri Kulmunista (kesk.) tulee puolueen puheenjohtaja.

Kulmuni kisaa keskustan puheenjohtajuudesta puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) kanssa. Jos Kaikkonen voittaa, nykyiset varapuheenjohtajat tiettävästi jatkavat.

Kulmunin lisäksi keskustan varapuheenjohtajina toimivat nyt kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) ja eduskunnasta kevään vaaleissa pudonnut Juha Rehula (kesk.).

Koko puheenjohtajisto valitaan joka tapauksessa keskustan ensi kesän puoluekokouksessa. Honkonen sanoo olevansa silloin ehdottomasti mukana varapuheenjohtajakisassa.

Varapuheenjohtajaehdokkaaksi on jo ilmoittautunut myös lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.).

Honkonen haluaisi varapuheenjohtajana vahvistaa keskustassa kentän ääntä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hän uskoo, että se lisäisi kenttäväen aktiivisuutta.

– Viime vuosina on korostettu yhtenäisyyttä. Kaikkien on pitänyt tukea hallituksen tavoitteita, vaikka ne eivät ole vastanneet puoluekentän arvoja. Se on näkynyt vaalituloksissa, Honkonen toteaa.

Honkosen mielestä keskusta saa olla moniääninen. Hän katsoo, että aatteellisesti puolueväkeä kuitenkin yhdistää aluekehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, yksityisyritteliäisyyden ja kansansivistyksen puolustaminen.

Keskustan pitäisi Honkosen mielestä tehdä hallitusvastuun ohessa myös ärhäkästi omaa politiikkaa. Toisaalta hän pitää tärkeänä keskustan kykyä tehdä yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa ja saada asioita etenemään kompromissien kautta.

– Nykyisessä hallitusohjelmassa keskustan jälki näkyy erityisesti aluepoliittisissa, sosiaalipoliittisissa ja koulutuksen linjauksissa.

Politiikan kuumia aiheita ovat viime aikoina olleet ilmastonmuutos ja maahanmuutto.

Ilmastonmuutosta pitää Honkosen mielestä torjua. Hän kuitenkin kritisoi julkisen keskustelun kärjekkyyttä, jolla nimenomaan maaseudun elinkeinoja pidetään Suomessa suurimpina syypäinä ilmastonmuutokseen.

– Vaaditaan metsien käytön voimakasta vähentämistä, vaikka monet faktat osoittavat, että Suomessa metsien talouskäyttö on tosi kestävää verrattuna muihin maihin. Jos suomalaiset metsänomistajat eivät myy puuta, sitä ostetaan muualta ja vaikutukset hiilinieluihin ovat nolla.

Honkonen on metsänomistaja. Hänen mukaansa metsätuhot voivat lisääntyä, jos metsiä jätetään entistä enemmän luonnontilaan.

– Päästöjä syntyy eniten siellä, missä on eniten ihmisiä. Esimerkiksi liikennepäästöjen vähennyksessä suurin potentiaali on kaupungeissa. Kulutuskäyttäytymistä tulisi ohjata verotuksella siihen suuntaan, että tehdään ja hankitaan entistä pitkäikäisempiä tuotteita, Honkonen toteaa.

Työperäisen maahanmuuton esteitä pitäisi Honkosen mielestä purkaa, koska työvoiman saatavuudessa on Suomessa ongelmia.

– Myös hädänalaisia pitää auttaa, mutta ensisijaisena keinona siihen pitäisi olla kiintiöpakolaisten ottaminen, ei turvapaikanhakujärjestelmä, Honkonen sanoo.