Kansanedustaja Petri Honkoselle ja kansanedustaja Mikko Kinnuselle yhteinen avustaja Toivakasta

Kansanedustaja Petri Honkosella ja Oulun vaalipiirin ensimmäisen kauden kansanedustaja Mikko Kinnusella on aloittanut yhteisenä eduskunta-avustajana toivakkalainen Juho Ikonen. Ikonen on koulutukseltaan metsänhoitaja (MMM). Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa metsäteollisuuden palveluksessa sekä Honkosen avustajana edellisellä vaalikaudella.

Päätös yhteisestä avustajasta on osa Keskustan eduskuntaryhmän uudistusta kohti ryhmäkansliamallia, jossa kansanedustajien avustajat ovat työsuhteessa eduskuntaryhmäänsä eduskunnan sijasta.

Uudistuksen tavoitteena on henkilöstöresurssien tehokkaampi hyödyntäminen, päällekkäisen työn vähentäminen sekä avustajien teemakohtaisen asiantuntijuuden hyödyntäminen.