Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen syytteen alaisesta julkaisustaan: Rasismia ei ole tässä mukana

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen sai aplodit saapuessaan Oulun käräjäoikeuden toisen kerroksen aulaan. Hän vastaa tänään syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Rikos koskee hänen tekemäänsä Facebook-päivitystä, jossa käsiteltiin islamia ja terrorismia.

Kansanedustajan oikeudenkäyntiä on tullut seuraamaan kolmisenkymmentä ihmistä, muun muassa Tynkkysen kannattajia ja lisäksi mediaa.

Istunnon aluksi Tynkkynen pyysi lupaa kuvata oikeudenkäynnin asian yhteiskunnallisen merkityksen takia. Syyttäjä kieltäytyi tästä.

Koska kaikki osalliset eivät antaneet lupaa kuvata oikeudenkäyntiä, tuomari ei suostunut lupaan. Tuomari kielsi kuvaamisen sakon uhalla.

Kyse on julkaisusta vuodelta 2016

Valtakunnansyyttäjän nostama syyte koskee maaliskuussa 2016 Tynkkysen Facebook-sivuilla julkaistua kirjoitusta ja kuvaa. Syyttäjän mukaan Tynkkynen on pitänyt julkaisua saatavilla vuoteen 2018.

Tynkkysen julkaisussa on väitetysti kuvia terrorististen iskujen tekijöistä ja kuvatekstissä muun muassa todetaan, että "heitä yhdistää yksi asia: he kaikki palvelevat Allahia".

Syyttäjä pitää esimerkiksi tätä ilmausta rikollisena.

– Tynkkysen islaminuskoisesta ihmisryhmästä esittämä näkemys on harkittua, luonteeltaan rasistista ja panettelevaa vihapuhetta, joka kohdistuu yleisesti kaikkiin muslimeihin ja on omiaan herättämään halveksuntaa ja jopa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa islaminuskoista ihmisryhmää kohtaan, syyttäjä perusteli syytettä.

Syyttäjä painotti myös sitä, että Tynkkysen Facebook-kirjoituksilla on ollut 11 000 seuraajaa. Syyttäjän mukaan Tynkkysen toiminta politiikassa ei myöskään vähennä hänen vastuutaan.

– Julkiseen keskusteluun osallistuvan poliitikon on päinvastoin olennaisen tärkeää välttää ilmaisuja, jotka ovat omiaan herättämään ja ylläpitämään suvaitsemattomuutta. Tynkkysen käyttämät rasistiset ja stereotyyppiset ilmaisut eivät nauti sananvapauden suojaa, syyttäjä sanoi.

Syyttäjä vaatii Tynkkyselle 60 päiväsakon suuruista rangaistusta ja lisäksi oikeutta määräämään viestin poistettavaksi.

Järjesti käsiäänestyksen salissa

Tynkkynen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hän viittasi aluksi kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen saamaan vihapuhetuomioon vuodelta 2017. Tuomion perusteena oli tuolloin kirjoitus, jossa Hakkarainen totesi, että "Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mutta kaikki terroristit ovat muslimeja".

– Omassa päivityksessäni en ole kirjoittanut, enkä kuvallisesti ilmaissut, että kaikki terroristit olisivat muslimeja. Poliittisessa toiminnassa on luonnollista ottaa kantaa lähiaikojen tapahtumiin ja poliittisiin keskusteluihin ja siitä päivityksessä on omasta mielestäni kyse.

Syyttäjän mukaan Tynkkysen on täytynyt ymmärtää, että hänen laatimansa kuvan ja tekstin yhteys on niin kiinteä, että yleisö käsittää sen tarkoittavan kaikkien islaminuskoisten olevan terroristeja. Tynkkynen on tästä vahvasti eri mieltä.

– Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että syyttäjä pitäisi yleisöä idioottina. Syyttäjä vetää hatusta sen ajatuksen, että kaikille ihmisille tulisi sellainen kuva.

Tämän jälkeen Tynkkynen järjesti salissa käsiäänestyksen siitä, kuinka moni yleisöstä on hänen kanssaan samaa mieltä ja moni nostikin kätensä.

Tynkkynen: "En missään nimessä pidä kaikkia muslimeja terroristeina"

Tynkkysen mukaan julkaisussa on kyse hänen toiminnastaan poliitikkona.

– Yleisen turvallisuuden heiketessä poliitikkona tehtävänäni on nostaa tietoisuutta ja ottaa kantaa. Viimeaikaiset haavoittumisiin sekä kuolemiin johtaneet terrori-iskut eivät nousseet kristinuskon motivoimana vaan islamin. Allahin nimeen tehtyjen iskujen terroristit olivat muslimeja ja sen toteaminen ei ole rikollista, Tynkkynen sanoi.

Hänen mukaansa päivityksessä ei puhuta kaikista maailman muslimeista vaan päivitys on tarkkaan rajattu.

– En missään nimessä pidä kaikkia maailman muslimeja terroristeina tai pahoina ... tässä ei ole mukana rasismia, Tynkkynen sanoi.

Oikeus antanee jutussa tuomionsa tänään.