Kansanedustajan koronavirustartunta sysäisi eduskunnan kimuranttiin tilanteeseen – Vanhasen mukaan äänestykset voisivat lykkääntyä karanteenien takia

Puhemies Matti Vanhasen (kesk.) mukaan eduskunnassa ei olla ryhtymässä Euroopan parlamentin kaltaisiin rajoitustoimiin koronaviruksen takia. Euroopan parlamentissa on kielletty vierailut ja peruttu tapahtumat seuraavan kolmen viikon aikana.

Vanhasen mukaan eduskunnan sulkeminen vierailta ei ole perusteltua tämänhetkisen tiedon valossa.

– Meidän kansanvaltamme periaatteisiin kuuluu avoimuus. Tämä talo on avoin kansanvallan foorumi, ja me pyrimme mahdollisimman pitkälle toimimaan normaalien toimintatapojen mukaisesti, Vanhanen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Eduskunnassa on kuitenkin ryhdytty useisiin toimiin koronaviruksen torjumiseksi. Eduskunnan työterveysasema antoi esimerkiksi torstaina suosituksen, että eduskunnassa vältettäisiin toistaiseksi kättelyä.

"Karanteeniin omalla päätöksellä"

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli torstaina koronaviruksen torjuntaa.

Jos eduskunnan työntekijä sairastuu koronavirukseen, voidaan hänet määrätä karanteeniin. Jos taas kansanedustaja sairastuu koronavirukseen, hänen tulee puhemiesneuvoston mukaan pysyä karanteenissa omalla päätöksellään.

Mikäli kansanedustajien karanteenitapauksia ilmenee, saattaa se Vanhasen mukaan johtaa äänestysten lykkäämiseen. Normaalisti sairastumistapauksissa kansanedustajat harkitsevat itse tulevatko he sairauslomalta valiokuntien ratkaiseviin käsittelyihin ja täysistuntojen äänestyksiin, mutta koronavirus on eri juttu.

– Mikäli näitä karanteenitilanteita tulee, niin sitten harkitsemme tilannetta. Se saattaa merkitä ehkä äänestysten myöhentämistä tai muita toimia. Lähtökohta on se, että edustajalla on aina oikeus osallistua päätöksentekoon. Hän on saanut valtakirjan kansalaisilta, Vanhanen sanoi.

Äänestysten lykkääminen on Vanhasen mukaan "ensisijainen ratkaisukeino" karanteenitilanteissa.

– Tämän pitemmälle emme ole tätä lähteneet arvioimaan. Pidemmälle menevä arviointi edellyttäisi varmasti perustuslakiasiantuntijoiden kuulemista, Vanhanen sanoi.

Hengityssuojaimet eivät hyvä keino

Muiden toimien ohella eduskunnassa on muun muassa parannettu käsien desinfiointiaineen saatavuutta.

Toimittajille jaetussa eduskunnan kanslian muistiossa korostetaan hyvän käsihygienian ja erityisesti huolellisen käsien pesemisen merkitystä koronaviruksen torjunnassa.

– Käsien pesu saippualla ja vedellä ainakin 20 sekunnin ajan on tehokkainta, muistiossa todetaan.

Sen sijaan hengityssuojaimet eivät muistion mukaan ole hyvä keino viruksen torjunnassa.

– Päinvastoin: koska suojaimia ei vaihdettaisi riittävän usein eikä muutenkaan käytettäisi ohjeiden mukaisesti, niiden antama väärä turvallisuudentunne vähentäisi kannusteita käsihygieniaan, muistiossa painotetaan.