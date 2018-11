Paljon kritiikkiä saaneet kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lakkaavat tällä tietoa maaliskuun alusta. Sopeutumiseläkkeen saajia oli lokakuussa noin 30, eläkevakuuttaja Kevasta kerrotaan.

Järjestelmä korvataan kokonaan kansanedustajien sopeutumisrahalla, jota voi saada enintään kolmen vuoden ajan. Sopeutumisraha voi kuitenkin jatkua vanhuuseläkeikään eli 65 vuoteen asti, mikäli edustaja täyttää sopeutumisrahakauden aikana 59 vuotta.

Kansanedustajan ura vaikuttaa sopeutumisrahan pituuteen ja suuruuteen. Pienimmillään sopeutumisraha olisi 2 100 euroa kuussa, kuten STT jo torstaina uutisoi. Tällaiseen minimirahaan olisi oikeutettu oltuaan kansanedustajana yhden vuoden.

15 kansanedustajavuoden eli vajaan neljän kauden jälkeen sopeutumisraha olisi noin 3 300 euroa ja enintään noin 4 000 euroa – riippuen siitä, missä tehtävissä edustaja on eduskunnassa ollut. Laskelmat vahvistettiin Kevasta STT:lle perjantaina.

Kansanedustajan peruskuukausipalkkiolla (noin 6 500 euroa) tavanomainen työttömyysturva olisi lähtökohtaisesti noin 2 400 euroa – eli noin 300 euroa korkeampi kuin ehdotettu vähimmäissopeutumisraha.

Kahdeksan eduskuntaryhmää on tehnyt lakialoitteen sopeutumiseläkkeiden korvaamisesta kokonaan sopeutumisrahalla. Joukosta puuttuvat perussuomalaisten eduskuntaryhmä sekä pienimmät yhden hengen eduskuntaryhmät.

"Ei eläkettä maailman tappiin"

Sopeutumisraha on ollut jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. Uudistuksessa myös nykyiset sopeutumiseläkkeen saajat tai siihen oikeutetut kansanedustajat siirtyisivät sopeutumisrahan piiriin. Heillekin sitä maksettaisiin enintään kolme vuotta.

– Tässä (uudistuksessa) poistuvat kaikki ne epäkohdat, jotka on koettu epäoikeudenmukaiseksi, eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) vakuutti perjantaina medialle.

Monen mielestä räikeä ongelma sopeutumiseläkkeissä on ollut se, että niissä on huomioitu kansanedustajan ansiotulot muttei pääomatuloja. Lisäksi eläkettä on voinut nykysäännöillä saada aina vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka. On siis ollut mahdollista, että pisimmillään etuus kestää kymmeniä vuosia, jos on jäänyt eduskunnasta pois nuorella iällä.

– Käytäntö, jossa maailman tappiin voi saada eläkettä, loppuu nyt, suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja, keskustan Antti Kaikkonen sanoi perjantaina.

Eduskuntaryhmien esityksen mukaan kansanedustaja voisi halutessaan säilyttää oikeutensa myös ansiosidonnaiseen työttömyysetuuteen ollessaan lyhyehkön aikaa kansanedustajana tai ministerinä.