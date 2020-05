Kansanedustajat useasta puolueesta tukevat päästökompensaation helpottamista lakimuutoksella

Ryhmä kansanedustajia ehdottaa päästökompensaation myymiseen liittyvän ongelman ratkaisua lakialoitteella.

Tänään jätetyssä aloitteessa ehdotetaan, että päästökompensaation myyminen rajattaisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Aloitteen takana on kansanedustajia useista puolueista.

Poliisihallitus on tulkinnut, että päästöhyvitysten tarjoaminen on vastikkeeton hyödyke, jonka myyminen edellyttäisi rahankeräyslupaa. Tämä on hankaloittanut esimerkiksi Compensate -säätiön ja lentoyhtiö Finnairin päästöhyvitystoimintaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Aloitteen alullepanija on kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Hän kertoo, että aloitteen valmisteluun on osallistunut toistakymmentä kansanedustajaa, muun muassa SDP:n Eveliina Heinäluoma ja keskustan Petri Honkonen.

Tuoreeltaan aloitteen oli allekirjoittanut 21 kansanedustajaa, pääasiassa kokoomuksesta. Muiden puolueiden edustajista sen olivat allekirjoittaneet keskustan Honkonen sekä Antero Laukkanen (kd.) ja Matias Mäkynen (sd.). Mykkänen kuitenkin arvioi, että aloitteella on laaja tuki eduskunnassa.

– Tämä muodostunut [Poliisihallituksen] tulkinta on koettu vääryydeksi hyvinkin eri puolueissa. Uskoisin, että eduskunnassa on korkeintaan vähemmistö, joka on asiasta eri mieltä, Mykkänen sanoo STT:lle.

Kuukausi sitten sisäministeriö asetti lainsäädäntöhankkeen arvioimaan päästökompensaation suhdetta rahankeräyslakiin. Mykkäsen mukaan lakialoitteen tarkoituksena ei ole nokittaa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) toimintaa, vaan tukea ministeriössä asetetun työryhmän työtä "yhden rivin pykälämuutoksella".