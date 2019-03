Kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttaminen etenee – eduskunta hyväksyi lakialoitteen sisällön

Eduskunta on hyväksynyt sisällöltään lakialoitteen, jolla lakkautetaan kansanedustajien sopeutumiseläke. Lakialoitteen lopullisesta hyväksymisestä päätetään myöhemmin.

Kaikki entiset ja nykyiset kansanedustajat aiotaan siirtää sopeutumisrahajärjestelmän piiriin, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Sopeutumiseläkkeitä on kritisoitu erityisesti siitä, että niissä on huomioitu kansanedustajan ansiotulot muttei pääomatuloja. Lisäksi eläkettä on voinut nykysäännöillä saada aina vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.

Järjestelmä korvataan kokonaan kansanedustajien sopeutumisrahalla, jota voi saada enintään kolmen vuoden ajan.

Eläkevakuuttaja Kevasta kerrotaan STT:lle, että helmikuussa yhteensä 32 ihmistä sai sopeutumiseläkettä tai sopeutumisrahaa.

Perussuomalaiset jätti vastalauseen

Lakialoitteen allekirjoittajina olivat kahdeksan eduskuntaryhmän puheenjohtajat. Perussuomalaiset jättäytyivät pois allekirjoittajien joukosta, sillä he ovat sanoneet vastustavansa kansanedustajien etuuksien nostoa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemään mietintöön vastalauseen.

– Perussuomalaiset eivät hyväksy sopeutusrahan määrän nostoa. Tätä vielä korostaa se, ettei sopeutumisrahan saamiseen liity minkäänlaista aktiivisuusvelvoitetta, Juvonen sanoi täysistunnossa tiistaina, kun asiasta keskusteltiin.

Täysistunnon äänestyksissä perussuomalaisten esittämät muutosehdotukset hylättiin.

Sopeutumisrahan suuruus riippuu uran pituudesta

Kansanedustajan ura vaikuttaa sopeutumisrahan pituuteen ja suuruuteen. Pienimmillään sopeutumisraha olisi jatkossa 2 100 euroa kuussa. Tällaiseen minimirahaan olisi oikeutettu oltuaan kansanedustajana yhden vuoden. Nykyisin vähimmäistaso on 1 800 euroa.

15 kansanedustajavuoden eli vajaan neljän kauden jälkeen sopeutumisraha olisi noin 3 300 euroa ja enintään noin 4 000 euroa – riippuen siitä, missä tehtävissä edustaja on eduskunnassa ollut. Laskelmat vahvistettiin Kevasta STT:lle marraskuussa.

Jos kansanedustajalla on samaan aikaan muita tuloja, ne pienentävät sopeutumisrahaa. Myös pääomatulot vaikuttavat sopeutumisrahaan.

Uudistuksessa myös nykyiset sopeutumiseläkkeen saajat tai siihen oikeutetut kansanedustajat siirtyisivät sopeutumisrahan piiriin. Heillekin sitä maksettaisiin enintään kolme vuotta.

Sopeutumisraha voi jatkua vanhuuseläkeikään eli 65 ikävuoteen asti, mikäli henkilö on sopeutumisrahakauden päättyessä 59 vuotta tai vanhempi. Tämä ikäsääntö on jo nyt käytössä.

Myös ansiosidonnainen mahdollinen

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) kertoi viime vuonna, että jatkossa kansanedustaja voisi valita joko sopeutumisrahan tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Kansanedustajan peruskuukausipalkkiolla (noin 6 500 euroa) ansiosidonnainen olisi lähtökohtaisesti noin 2 400 euroa eli noin 300 euroa suurempi kuin kaavailtu vähimmäistaso sopeutumisrahassa.

Sopeutumisrahaan ei kuuluisi työttömän niin sanottua aktiivimallia.