Kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkautus nuijittiin läpi eduskunnan toiseksi viimeisessä istunnossa

Eduskunta hyväksyi tänään lopullisesti kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lakkauttamisen. Järjestelmä korvataan kokonaan kansanedustajien sopeutumisrahalla, jota voi saada enintään kolmen vuoden ajan. Sopeutumisrahan suuruus on vähintään 2 100 euroa kuussa.

Sopeutumiseläkkeitä on kritisoitu erityisesti siitä, että niissä on huomioitu kansanedustajan ansiotulot, mutta ei pääomatuloja. Lisäksi eläkettä on voinut saada aina vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.