Kansanedustajille tulee eniten toripalautetta ilmastonmuutoksesta – "Äänestäjät ovat ihmeissään, miksi meistä tehdään syntipukkeja"

Vaalikentillä kampanjoivat kansanedustajat nostavat ilmastonmuutoksen torikeskustelujen ykköspuheenaiheeksi. Se vihastuttaa ja ihastuttaa äänestäjiä.

– Ihmiset ovat vihaisia siitä, että ilmastonmuutoksesta on tehty Suomea kahtia jakava asia. Maa- ja metsätaloudesta elantonsa saavat ja pitkien välimatkojen takana asuvat kokevat, että heistä tehdään syntipukkeja, Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sanoo.

– Ihmiset haluavat tulla puhumaan siitä, eivätkö poliitikot pysty parempaan kuin löytämään pienestä ihmisestä syyllisen, hän jatkaa.

Myös SDP:n Tarja Filatov kertoo, että ilmastonmuutoksesta on kyselty puolesta ja vastaan.

– Osa sanoo, että se on humpuukia, osa taas on huolissaan siitä, tehdäänkö tarpeeksi ja tarpeeksi nopeasti.

Jari Ronkainen (ps.) myötäilee Filatovia ja sanoo, että ilmastonmuutoksesta on tullut paljon palautetta.

– Iso määrä ihmisiä on jopa kauhuissaan ilmastovouhotuksesta. Kansalaiset eivät ymmärrä, että tällaista ollaan tekemässä ja mikä sen hintalappu on.

Ben Zyskowicz (kok.) sanoo, että uutta vaalikeskusteluissa on ainakin se, että nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta. Siitä ei ole aikaisemmissa vaaleissa juurikaan ollut puhetta.

Ruuan verottaminen herättää kysymyksiä

Heikkinen jatkaa, että ilmastonmuutokseen kytkeytyvät myös sähköautot ja ruoka. Ihmiset ihmettelevät, että joku esittää ilmastosyistä lisäveroja ruokaan.

Filatov puolestaan sanoo, että hän on saanut selittää jokaisessa paneelissa, etteivät demarit kannata lihaveroa ja mitä kestävän kehityksen arvonlisävero tarkoittaa.

Ehdokkaat omaa puoluettaan vastaan

Filatov ja Ronkainen ovat törmänneet yhteen samaan ilmiöön. Ihmiset ovat nähneet sanomalehdestä, missä he ovat ja ovat tulleet paikan päälle kysymystensä kanssa.

– Voimakkain uusi piirre on se, että ihmiset tulevat ja sanovat, että minulla on sinulle yksi tai kaksi kysymystä. Kun vastaus on annettu, he lähtevät pois ja sanovat, että voin äänestää demareita, Filatov sanoo.

Filatovin mukaan poikkeuksellista on myös se, että on paljon sellaisia ehdokkaita, jotka ovat ”aika lailla pihalla melkein kaikesta”. Heillä ei ole edes käsitystä, miten yhteiskunta saati eduskunta toimii.

– Sekin on poikkeuksellista, että on aiempaa enemmän sellaisia ehdokkaita, joiden näkemykset ovat ristiriidassa oman puolueen puolueohjelman kanssa, Filatov jatkaa.

Sote- ja sotu-uudistukset unohdettu

Sote-uudistuksen keskiössä ollut Heikkinen sanoo, että sote-uudistus on nostettu esiin vaalipaneeleissa, mutta toreilla siitä on kysytty todella vähän.

– Ihmisillä on sote-väsymys ja vielä vähemmän on puhuttu sosiaaliturvauudistuksesta, ei yhtään mitään.

Zyskowiczin mukaan jako SDP:n johtaman hallituskriittisen vaihtoehdon ja porvarivaihtoehdon kesken on kärjistynyt. Myös perussuomalaiset ovat jyrkässä oppositiossa hallitusta vastaan.