Kantelujen määrä räjähti – Valviran selvityksessä jo kuusikymmentä epäilyttävää vanhuskuolemaa

Kantelut epäilyttävistä kuolemantapauksista vanhustenhuollon hoitolaitoksissa ovat moninkertaistuneet kevään aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira selvittää tällä hetkellä kaikkiaan noin kuuttakymmentä kantelua, joissa vanhuksen kuolemaan saattaa liittyä hoitovirhe tai vakava laiminlyönti.

Vielä helmikuussa julkisuudessa puhuttiin viidestätoista tapauksesta.

Kyseessä ovat tapaukset vuosilta 2017–2019. Uusia on tänä vuonna tullut vireille kolmisenkymmentä.

Valviran sosiaalihuollon valvontaosasto on siirtänyt terveydenhuollon valvontaan kymmenen tänä vuonna tullutta kantelua, jotka edellyttävät ensisijaisesti terveydenhuollon arviointia.

Kanteluita on tullut sekä yksityisistä että julkisista hoivayksiköistä ympäri maata. Yksityishenkilöiden kantelujen lisäksi tapauksia on siirretty aluehallintovirastoilta.

– Aluehallintovirastoista siirretään meille (Valviraan) kantelut, joissa alkutietojen perusteella on kyse vakavasta hoitovirheestä tai sellaisesta tapahtumasta, että se ammattihenkilön osalta voi johtaa kurinpitotoimiin, ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvirasta sanoo.

Uusitalon mukaan kantelumäärän kasvu johtuu pitkälti julkisuuden tuomasta aktivoitumisesta. Vanhustenhuollon palvelujen laatu on ollut alkuvuodesta paljon esillä.

– Julkisuus on saanut ihmiset aktivoitumaan. Joukossa on kanteluja, jotka ovat tapahtuneet jopa vuosia aikaisemmin. Omaisia on jokin asia saattanut tapahtumassa jäädä vaivaamaan, ja nyt omainen haluaa viranomaisen selvittävän kuolemaan johtaneet syyt.

Valvira ei tutki kanteluita, joista on vireilletulohetkellä yli kaksi vuotta ellei ole erityistä syytä ottaa sitä selvitettäväksi.

– Muutamasta vanhasta tapauksesta olemme käyneet keskusteluja.

Uusitalon mukaan suurin osa kanteluista on vainajan omaisten vireillepanemia. Hän korostaa, että kyseessä ovat nimenomaan kantelijan epäilyt poikkeavasta kuolemasta.

Valvira tekee jokaisesta kantelusta arvion, onko kyse hoivaan vai terveydenhuoltoon liittyvästä epäillystä laiminlyönnistä.

Sosiaalihuollon kanteluissa kyse on usein epäillystä hoidon laiminlyönnistä kuten aliravitsemuksesta, lääkitysvirhe-epäilystä tai siitä, ettei asiakasta ole toimitettu ajoissa hoitoon.

Lisäksi selvitettävänä voi olla asiakkaan kaatuminen tai putoaminen.

– Terveydenhuollon valvontaosastolle siirretyissä kanteluissa tapahtumaan nivoutuu usein sekä hoivakodin että esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosaston toimet, Uusitalo sanoo.

Poliisihallitus kertoi helmikuussa, että poliisilla on tutkinnassa koko maassa noin 30 asiaa, jotka liittyvät vanhustenhoitoon. Määrä ei poliisin mukaan ole poikkeava muihin vuosiin verrattuna.

Nyt Poliisihallituksesta ei löytynyt ketään kommentoimaan tuoretta tutkintatilannetta.

Valviran lakimiehen Niina Rytilahden mukaan poliisilta on tullut heille "muutamia" lausuntopyyntöjä. Tarkkaa määrää hän ei osaa sanoa.

Rytilahden mukaan yleensä poliisi tiedustelee, onko hoitohenkilökunnan toiminnassa ilmennyt sellaisia seikkoja, että kyse olisi hoidon laiminlyönnistä.