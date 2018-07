Karaokehitit raikaavat aamuviiteen – baarien jatkoaikailmoituksia tehtailtu jo yli tuhat

Pääkaupunkilainen karaokebaari Pataässä pidensi maaliskuussa aukioloaikansa aamuviiteen oitis, kun laki salli. Ravintolapäällikkö Pekka Kettusen mukaan kokemukset ovat olleet niin hyviä, että muutos on näillä näkymin tullut jäädäkseen.

Anniskelu Pataässässä päättyy kello 4, mutta asiakas voi halutessaan nauttia alkoholijuomia likemmäs kello viittä.

– Laulujonot ovat illan aikana monesti kovin pitkät, niin nyt kun aukioloaika on viiteen, yleensä kaikki halukkaat sitten kerkeävät laulunsa laulaa, Kettunen kertoo STT:lle.

Uudet anniskelu- ja jatkoaikasäädökset tulivat voimaan maaliskuun alussa. Uuden lain mukaisia ravintoloiden jatkoaikailmoituksia on sittemmin tehty ahkerasti: nyt niitä on voimassa runsaat 1 100, ja ulkoalueille jatkoaikalupia on myönnetty yli 370. Näiden lisäksi vanhan lain mukaisia jatkoaikoja on voimassa yli 400.

Ravintola-alaa edustavan järjestön MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan hänelle ei ole tullut yhtään viestiä, että häiriöt olisivat lisääntyneet uuden lain voimaantulon jälkeen.

– Ei ole kovin helposti selvitettävissä, mikä osa julkisilla paikoilla tapahtuvista häiriöistä johtuu ravintolasta palaavista asiakkaista ja mikä osa niistä johtuu muualla nautituista juomista, hän sanoo.

– Koko alkoholilain muutoksesta ei ole kiirinyt meille juuri mitään negatiivista.

"Alkoholivalvontaa ei ole ehditty juuri tekemään"

Lupa- ja valvontavirasto Valviran edustajan mukaan uuden alkoholilain vaikutuksia ei pysty arvioimaan luotettavasti mitenkään näin lyhyellä aikavälillä.

– Lain käsittämättömän nopea voimaantulo on johtanut tilanteeseen, jossa aluehallintovirastot ovat keskittyneet vain lupahallinnon toimiin, eikä alkoholivalvontaa ole ehditty edes juurikaan tekemään, kritisoi ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta.

Hänen mukaansa viraston huolta lain liian nopeasta toimeenpanosta ei viime syksynä haluttu kuunnella.

– Yritämme parhaillaan saada rekisteriämme sellaiseen kuntoon, että sinne voisi edes teoriassa ryhtyä keräämään sellaista tietoa, josta vaikutuksia voisi tulevaisuudessa analysoida, Kunnas kertoo.

"Lisää tehtäviä aamuneljästä kuuteen"

Kevättalvella Poliisijärjestöjen liitto ennakoi häiriökäyttäytymisen lisääntyvän alkoholilain uudistuksen takia niin paljon, että etäällä sijaitsevia pienempiä tehtäviä jäisi henkilöstöpulan vuoksi hoitamatta.

– Suunta näyttäisi olevan se, että anniskelulupien jatkon myötä alkoholiin liittyvät poliisin hälytystehtävät ovat valtakunnallisesti hienoisessa kasvussa, sanoo poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta.

Samaan hengenvetoon hän korostaa tähänastisen seuranta-ajan olleen hyvin lyhyt.

– En vetäisi vielä tiukkaa analyysia tästä 3–4 kuukauden jaksosta. Vuoden päästä ollaan viisaampia.

Poliisitarkastajan mukaan poliisin kaikkien hälytystehtävien lisäys on ollut suurinta aamuyöllä kello neljästä kuuteen.

– Poliisilaitoksilla on jouduttu jatkamaan poliisipartioiden työvuoroja aamuyön tunneille klo 4–7:ään. Se on resurssina pois jostain muualta.

Kaikkien hälytystehtävien lukumäärä on ollut huhti-toukokuussa yhteensä yli 6 000 kappaletta suurempi koko maassa kuin vuotta aiemmin, Savolainen kertoo.

Missä määrin on tulkittavissa, että kasvu johtuu juuri anniskeluaikojen vapautumisesta?

– Ei oikeastaan ole muuta selittävää tekijää kuin että alkoholia on myöhemmin saatavilla. Olosuhteet ovat samat, ja poliisipartioita on suunnilleen sama määrä. Ja pitkällä aikavälillä hälytystehtävien määrän yleinen kehitys on ollut alaspäin, kuten myös alkoholiin liittyvät häiriötehtävät.

Savolainen ei tässä vaiheessa halua ottaa kantaa poliisin henkilöstötarpeisiin.

Oulussa väsyneitä asiakkaita

Esimerkiksi Oulussa virkavallan kokemukset noudattelevat valtakunnallista linjaa. Ylikomisario Arto Autio Oulun poliisista sanoo, että pienet järjestyshäiriöt jatkuvat aamulla pidempään, ja tehtävien määrä vaikuttaa kasvaneen hieman.

– Porukkaa on liikkeellä ihan aamutunneille asti, ja asiakkaat ovat väsyneempiä.

– Tätähän etukäteen vähän jänskättiin, että miten pidennys vaikuttaa. Ainakaan toistaiseksi ei voi nähdä niin isoja muutoksia, mitä vielä kevättalvella povattiin, hän sanoo.

Hänen mukaansa itse ravitsemusliikkeissä tilanne on sama kuin ennenkin.

– Anniskelupaikkoihin ei ole kohdistunut lisää poliisitehtäviä, Autio täydentää.