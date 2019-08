Karhu lähti seuraamaan kahta kymmenvuotiasta poikaa koulumatkalla Mikkelissä

Karhu seurasi kahta kymmenvuotiasta poikaa koulumatkalla iltapäivällä Mikkelissä Etelä-Savossa, kertoo poliisi. Pojat olivat lähteneet koulusta pyörillä, ja Raviradantiellä karhu oli lähtenyt seuraamaan heitä.

Poliisin havaintojen mukaan karhun jälkiä oli tiellä noin kymmenen metrin matkalla. Karhu oli poistunut raviradan suuntaan. Ravirata sijaitsee muutaman kilometrin päässä Mikkelin keskustasta.

Alueella olevaa koulua on tiedotettu asiasta ja poliisi on paikalla. Paikalle on myös pyydetty riistanhoitoyhdistys karkotustehtävään.

Liian tuttavalliset karhut riesana Joensuussa

Joensuussa puolestaan on ollut riesaa liian tuttavalliseksi äityneistä karhuista.

Joensuun suurriistavirka-apulaiset lopettivat pihoilla vierailleen karhun Joensuun Huhtilammella varhain sunnuntaiaamuna.

Poliisi oli määrännyt karhun lopetettavaksi. Poliisin mukaan 170-kiloista uroskontiota oli yritetty karkottaa aiemmin tuloksetta neljä kertaa. Riistakeskuksen rakentama sähköaita ei myöskään pidätellyt karhua. Riistakamerakuvien perusteella sama karhu oli vieraillut pihoissa lukuisia kertoja.

– Koska alueella on vakituista asutusta, liikennettä ja elokuussa kouluun kulkevia lapsia, Itä-Suomen poliisilaitos katsoi, että karhun liikkuminen heikensi alueella asuvien ja oleskelevien ihmisten turvallisuutta, poliisi perustelee karhun tuomiota tiedotteessa.

Uroskarhu toimitettiin tutkittavaksi Ruokaviraston toimipisteeseen Ouluun.

Karhun lopettaminen ei poliisin mukaan poistanut karhuongelmaa.

– Seuraava ilmoitus roska-astioita kaataneesta karhusta tehtiin jo seuraavana iltana, kertoo poliisi.

Riistanhoitoyhdistyksen arvion mukaan karhut ovat jossakin vaiheessa tottuneet etsimään ravintoa asutuksen läheisyydessä.

Poliisi toivoo viikon päästä alkavan karhunmetsästyksen tuovan ongelmaan jonkinlaisen ratkaisun.