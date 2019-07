Karhuemo ja kolme pentua tallentuivat riistakameraan Korpilahdella – katso kuva ja video

Karhuemo ja kolme pentua tallentuivat riistakameraan Jyväskylässä Korpilahden Sarvenperällä kesäkuun puolessavälissä. Videolla näkyy, kuinka pennut kiipeilevät riistan ruokintapaikalla.

– Tässä ne ovat oleskelleet jonkun aikaa, kertoo alueella mökkeilevä Muuratjärven Erämiehet ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtinen.

Karhuperheestä on havaintoja riistakamerassa kesäkuun alusta asti.

Yllättävä havainto ei ole, sillä karhuja on oleskellut viimeisten vuosien aikana aikaisempaa enemmän entisen pohjoisen Korpilahden alueella. Alueen asukkailla ja mökkiläisillä on eläimistä myös näköhavaintoja.

Lahtinen arvioi, että muun muassa pienille hirvieläimille tarkoitetut ruokintapaikat ovat houkutelleet karhuja riistan hajun takia. Lähellä on useita asuinrakennuksia, joista lähimpään on vajaa puoli kilometriä.

– Ei ole kauan kun tuli tieto, että roskapöntön sisältö oli levitelty ja tutkittu, mitä siellä on. Kyllä se karhun jäljiltä näytti.

Lahtinen suhtautuu karhuihin neutraalisti.

– Näin siinä käy, kun meidän karhukanta pikkuhiljaa kasvaa. Lähellä on ollut aika vahva karhukanta ja on ollut vain ajan kysymys, milloin niitä ilmestyy tännekin. Niitä nyt on metsässä. Niiden kanssa pitää vain pärjätä ja elää.