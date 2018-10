Karhuja adoptoineen Sulo Karjalaisen elämästä kirja – valtaosan kuvista ottanut keuruulainen valokuvaaja muistuttaa, että kyse on pedoista

Kuusamolainen Sulo Karjalainen tunnetaan karhumiehenä jopa ulkomailla. Hän on adoptoinut ja kasvattanut emonsa menettäneitä karhunpentuja ja muitakin orpoja villieläimiä. Vesa Tuominen ja Esa Silander ovat koonneet Karjalaisen elämästä ja toiminasta Karhumies-kirjan.

Maaliskuussa ilmestyneen kirjan kuvituksena on satakunta valokuvaa, joista 90 prosenttia on ottanut keuruulainen valokuvaaja ja yrittäjä Tapio Paappanen. Paappanen on koonnut kuvistaan näyttelyn Laukaan Taidekeskus Järvilinnaan.

Karjalaisen vuodessa kevät on hänelle mieluisin, sillä sen ensimmäinen merkki on karhujen herääminen. Syksy tuo hiljaisuuden, jonka arkea mies elävöittää muistelemalla menneitä. Paappasen kuvissa Karjalaisen ja karhujen ystävyys välittyy selkeästi, mutta varsinaisista lemmikeistä ei ole kyse.

– Kuvista näkee kaveruuden, mutta kyse on samalla pedoista. Vaikka Sulo osaa niitä käsitellä, niin ne ovat isäntänsä pelastamia eläimiä, eivät luonnosta kesytettyjä. Kuvauksen alkuvaiheessa pysyin sivummalla, mutta lopulta otin ihan lähikuviakin. Karhutarhan aitauksen sisällä kuvasin vain kerran, enkä kokenut mitään tarvetta mennä eläintä silittelemään, sanoo Paappanen.

Kuvausreissuja Kuusamoon kertyi Paappaselle kolme vuosina 2016–17. Ensimmäinen oli kesällä, toinen vappuna ja kolmas syksyllä. Kuvia kertyi kaikkiaan 3 000.

– Lähdin määrällä liikkeelle, koska milloinkaan ei tiennyt tilanteiden kehittymistä. Oli hienoa kokea upeat eläimet läheltä ja saada tuntumaa niihin eläiminä. Syksyllä valitsimme kirjaan 100 otosta. Kirjan julkaiseminen tapahtui juhlallisesti Helsingissä maaliskuussa, kertoo Paappanen.

Paappasen ottamia karhukuvia oli esillä Keuruun kirjastossa jo ennen kirjan ilmestymistä viime vuoden kevättalvella. Järvilinnassa sunnuntaina avattavaa näyttelyä tukee Kauko Sorjosen säätiö, ja kuvat ovat esillä joulukuun puoleen väliin. Nyt esille tulevan 24 kuvan joukossa on myös kirjassa julkaisemattomia kuvia sekä Juuso-karhun maalaamia teoksia.

– Juuso on Karjalaiselle keskeisin karhu, ja suhde eläimiin on kaikkiaan koiramainen. Sulo kulki Vyöti-karhun kanssa marjassa sekä kalassa, ja Juuso on Koillismaan taiteilijaseuran kunniajäsen, sanoo Paappanen ääni hymyillen.

Karjalaisen ympärille rakentunut Suurpetokeskus on kasvanut Kuusamon tärkeäksi turistikohteeksi. Kirja ideoi keskuksen tulevaisuuden mahdollisuuksia, mutta toisaalta keskus personoituu niin vahvasti jo ikääntyneeseen Karjalaiseen, että tulevaisuus jää auki.

Kirja kertoo Karjalaisen elämäntarinan, arjesta karhujen parissa, ja samalla siirtää makupaloja hiljaisesta tiedosta, jollaista voi tavoittaa vain karhujen kanssa ystävyyteen kasvava ihminen. Karhuilta Karjalainen on oppinut ainutlaatuisen kärsivällisyyden.

– Sulon karhut eivät pärjäisi luonnossa, ja hänestä villit karhut eivät kuulu ihmisten pihapiiriin. Karjalaisen mukaan petokantaa pitää seurata ja karhujen metsästys sallia. Miehen elämäntyö eläinten parissa on ainutlaatuinen, pohtii Paappanen.